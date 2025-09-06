Resultados de los partidos de pelota
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:36
RESULTADOS
Lekeitio
Urrutikoetxea y Aranguren, 10; Ezkurdia y Gabirondo, 17 (suspendido por lesión de Aranguren). Masters CaixaBank. Artola y Martija, 21; Elordi y Albisu, 22.
Baños de Río Tobía
Semifinales. Segunda. Semifinal. Nanclares y Del Rey, 13. Garrido y Agirre, 22. Primera. Semifinal. Ramirez y Cestau, 20. Gutiérrez y Rodrigo, 22.
HOY PROFESIONALES
Lekeitio
A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Semifinal. Agirre y Eskuza contra P. Etxeberria y Morgaetxeberria. Primera. Altuna III y Eskiroz contra Jaka y Zabaleta.
Zaratamo
A las 12. Urrutikoetxea y ¿? contra Larrazabal y Lizeaga.
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Aiestaran VII y Martirena contra Jabalera y Eskudero. Individual. Barrenetxea VI contra Azpiroz. Goikoetxea V y Juanenea contra Aldabe y Zubiri.
Bermeo
A las 7.30. Cesta. Slam 2025. Erika y Alize contra Lur y Arai. Erik y Argoitia contra Hormaetxea y Atain.
HOY AFICIONADOS
Igoa
A las 12. Alevines. Alsua y Arza (Buruzgain) contra Irazu y Almandoz (Bortziriak). Seniors. Iriarte y Murillo (Buruzgain) contra Errazkin y Labaka (Anoeta).
Gartzaron
A las 4. Alevines. Cruz y Arruabarrena (Urretxu) contra Juaristi y Mendizabal (Azkoitia). Aginaga y Zabaleta (Ororbia) contra Arratibel y Aldasoro (Ataun). Infantiles. Ibarbia y Makatzaga (Hernani) contra Merino y J.Goñi (Zugarralde). Cadetes. Leitza y Santesteban (Atarrabia) contra Makatzaga e Izagirre (Hernani/Zestoa). Juveniles. Nazabal y Artetxe (Larraun/Ilunpe) contra Zearra y Arakistain (Markina). Del Campo y Arriolabengoa (Txukun Lakua) contra Artetxe y Ruiz de Urbina (Lasarte/Orereta).
Orduña
A las 6. Urrezko Liga. Aldai y Bergara contra Arrizabalaga y Erasun.
Oiartzun
A las 10.30. Enrique Abril. Luzean contra Kanboarrak.
Mezkiritz
A las 5.30. XXIX Bost Kirol. Paleta corta. Santesteban contra Urbanell. Paleta Cuero. Barón contra D. Berrogui. Paleta Goma. Ardanaz contra Murillo. Xare. Arzelus contra J. Erro. Mano. Astiz contra Txoperena.
