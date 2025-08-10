Resultados de los partidos de pelota
Domingo, 10 de agosto 2025, 09:13
RESULTADOS
Ogueta de Vitoria
Viernes noche. Torneo de La Blanca. Final. Primera. Altuna III y Rezusta, 7; Larrazabal y Mariezkurrena II, 22.
Ezkabarte
Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo, 13; Murua y Eskiroz, 22.
Mendigorria
Udara CaixaBank. Aranburu y Mendiburu, 8; Ruiz de Infante y Leire Galeano, 22.
Etxauri
Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo, 22; Aldaregia y Agirre, 20. Aranburu y Mujika, 22; Barrokal y Mendiburu, 17.
Galarreta de Hernani
Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI, 2; Gurrutxaga y Apezetxea, 1 (15-9, 3-15 y 8-3). Individual. Liguilla. Ansa II, 30; Azpiroz, 8. Jabalera y Barrenetxea IV, 2; Aldabe y Juanenea, 1 (15-11, 12-15 y 8-6).
Zizurkil
Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Neskak. Erasun, finalista por mal de manos de Arraiza. Promesas. Sarasibar, 14; Ibarluzea, 22. Élite. Urbieta, 19; Rekalde, 22.
Plaza de la Trinidad-Donostia
Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Sorondo y Rey, 13; Sagardui y Arruti, 22. Sub-23. Olaizola y Okiñena, 14; Ituarte y Albeniz, 22. Sénior. Txoperena y Aranguren, 22; Chiapusso y Antton Apezetxea, 10.
Deba
Óscar Insausti txapelketa. Finales. Paleta cuero. Marcos Pérez y Pérez Galvete, 2; Berrogi y Echavarren, 1 (7-15, 15-13 y 15-10). Pala corta. Gaubeka e Imanol, 0; Mendizabal y Skufca, 2 (11-15 y 4-15).
Bizkaia de Bilbao
Pala. Individual. Sub-22. Endika, 3; Camiade, 0 (10-6, 10-8 y 10-9). Zarraga, 0; Etchessahar, 3 (3-10, 3-10 y 5-10).
HOY PROFESIONALES
Sunbilla
A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Senar y Gaskue. Primera. Elordi y Albisu contra Zabala y Mariezkurrena II.
Ezcaray
A las 6. Egiguren V y Bikuña contra Murua y Erostarbe. Altuna III y Martija contra Darío y Zabaleta.
Aoiz
A las 6. Ruiz de Infante y Leire Galeano contra Iera Iturriaga y Mujika. Peña II e Imaz contra Larrazabal e Iztueta.
Aranguren
A las 12.30. Udara CaixaBank. Aldaregia y Agirre contra Aranburu y Mendiburu.
HOY AFICIONADOS
Plaza de la Trinidad-Donostia
A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Lopez de Okariz y Ozaeta contra Legarreta y Galardi. Sub-23. Aimar Egiguren y Arroita contra Aranbarri y Calvo. Sénior. Etxaniz y Erasun contra Julen Alberdi y Aizpuru.
Gartzaron
A las 10 de la mañana. Alevín. Leitza y Elizalde contra Karrillo y Alkorta. Infantil. Arrieta y Errandonea contra Sarasa y Muxika. Orkin y Okiñena contra Zabala y Osoro. Cadete. Esain y Gorraiz contra Bidezabal y Galarraga. Juvenil. Nanclares y Barbarin contra Gaztañaga y Beroz. Sénior. Kañamares y Antimasberes contra Oskotz e Irurita.
