Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera

Resultados de los partidos de pelota

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:13

RESULTADOS

Ogueta de Vitoria

Viernes noche. Torneo de La Blanca. Final. Primera. Altuna III y Rezusta, 7; Larrazabal y Mariezkurrena II, 22.

Ezkabarte

Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo, 13; Murua y Eskiroz, 22.

Mendigorria

Udara CaixaBank. Aranburu y Mendiburu, 8; Ruiz de Infante y Leire Galeano, 22.

Etxauri

Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo, 22; Aldaregia y Agirre, 20. Aranburu y Mujika, 22; Barrokal y Mendiburu, 17.

Galarreta de Hernani

Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI, 2; Gurrutxaga y Apezetxea, 1 (15-9, 3-15 y 8-3). Individual. Liguilla. Ansa II, 30; Azpiroz, 8. Jabalera y Barrenetxea IV, 2; Aldabe y Juanenea, 1 (15-11, 12-15 y 8-6).

Zizurkil

Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Neskak. Erasun, finalista por mal de manos de Arraiza. Promesas. Sarasibar, 14; Ibarluzea, 22. Élite. Urbieta, 19; Rekalde, 22.

Plaza de la Trinidad-Donostia

Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Sorondo y Rey, 13; Sagardui y Arruti, 22. Sub-23. Olaizola y Okiñena, 14; Ituarte y Albeniz, 22. Sénior. Txoperena y Aranguren, 22; Chiapusso y Antton Apezetxea, 10.

Deba

Óscar Insausti txapelketa. Finales. Paleta cuero. Marcos Pérez y Pérez Galvete, 2; Berrogi y Echavarren, 1 (7-15, 15-13 y 15-10). Pala corta. Gaubeka e Imanol, 0; Mendizabal y Skufca, 2 (11-15 y 4-15).

Bizkaia de Bilbao

Pala. Individual. Sub-22. Endika, 3; Camiade, 0 (10-6, 10-8 y 10-9). Zarraga, 0; Etchessahar, 3 (3-10, 3-10 y 5-10).

HOY PROFESIONALES

Sunbilla

A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Senar y Gaskue. Primera. Elordi y Albisu contra Zabala y Mariezkurrena II.

Ezcaray

A las 6. Egiguren V y Bikuña contra Murua y Erostarbe. Altuna III y Martija contra Darío y Zabaleta.

Aoiz

A las 6. Ruiz de Infante y Leire Galeano contra Iera Iturriaga y Mujika. Peña II e Imaz contra Larrazabal e Iztueta.

Aranguren

A las 12.30. Udara CaixaBank. Aldaregia y Agirre contra Aranburu y Mendiburu.

HOY AFICIONADOS

Plaza de la Trinidad-Donostia

A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Lopez de Okariz y Ozaeta contra Legarreta y Galardi. Sub-23. Aimar Egiguren y Arroita contra Aranbarri y Calvo. Sénior. Etxaniz y Erasun contra Julen Alberdi y Aizpuru.

Gartzaron

A las 10 de la mañana. Alevín. Leitza y Elizalde contra Karrillo y Alkorta. Infantil. Arrieta y Errandonea contra Sarasa y Muxika. Orkin y Okiñena contra Zabala y Osoro. Cadete. Esain y Gorraiz contra Bidezabal y Galarraga. Juvenil. Nanclares y Barbarin contra Gaztañaga y Beroz. Sénior. Kañamares y Antimasberes contra Oskotz e Irurita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  6. 6

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  7. 7 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    La política se desnuda en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de los partidos de pelota

Resultados de los partidos de pelota