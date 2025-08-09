Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera

Resultados de los partidos de pelota

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:50

RESULTADOS

Ogueta de Vitoria

Torneo. Finales. Serie B. Darío y Eskuza, 22; Zubizarreta III y Eskiroz, 17.

Hondarribia

Cesta punta. Arrasate e Itoitz, 25; Altuna y Garat, 14. Grand Slam. Grupo A. Erik y Kanpan, 2; Víctor y Oyhenard, 0 (15-12 y 15-10).

Pau

Cesta punta. Master II. Semifinal. Barandika y Gorka, 2; Bixente y Portet, 0 (15-7 y 15-8).

Donibane Lohizune

Cesta punta. Master IV. Semifinal. Laduche y Manci, 2; Bixente y Lekerika, 0 (15-8 y 15-13).

Baños de Río Tobía

Segunda. Trueba y Olave, 12; Vicente y Juan, 22. Primera. Campo y García, 22; Baleztena y Villanueva, 21.

Deba

Óscar Insausti txapelketa. Semifinales. Paleta cuero. Baron y Santesteban, 2; Marcos y Pérez Galvete, 1 (15-14, 11-15 y 13-15). Pala corta. Madariaga e Ibai Pérez, 1; Mendizabal y Skufca, 2 (14-15, 15-10 y 7-15).

HOY PROFESIONALES

Ezkabarte

A las 6. Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz contra Peña II y Gabirondo.

Mendigorria

A las 6.30. Udara CaixaBank. Aranburu y Mendiburu contra Ruiz de Infante y Galeano.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI contra Gurrutxaga y Apezetxea. Individual. Liguilla. Ansa II contra Azpiroz. Jabalera y Barrenetxea IV contra Aldabe y Juanenea.

Gernika

A las 9 de la noche. Cesta. Grand Slam. Semifinales. Erkiaga y Lekerika contra Laduche y López. Barandika y Gorka contra Olharan y Basque.

HOY AFICIONADOS

Zizurkil

A las 6.30. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Neskak. Erasun contra Arraiza. Promesas. Sarasibar contra Ibarluzea. Élite. Urbieta contra Rekalde.

Plaza de la Trinidad-Donostia

A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Sorondo y Rey contra Sagardui y Arruti. Sub-23. Olaizola y Okiñena contra Ituarte y Albeniz. Sénior. Txoperena y Aranguren contra Chiapusso y Apezetxea.

Gartzaron

A las 4. Alevín. Mauleón y Agirre contra Azemar y Andueza. Infantil. Iraola y Peñagarikano contra Oreja y Satrustegi. Cadete. Izagirre y Agirre contra Fernández y Pascual. Leitza y Santesteban contra Barbarin y Martínez. Juvenil. Sagastibeltza y Telletxea contra Oses y Beitia. Sénior. Salaberria y Olaitz contra Larunbe y Oskotz.

Deba

A las 7. Óscar Insausti txapelketa. Finales. Paleta cuero. Berrogi y Echavarren contra Marcos y Pérez Galvete. Pala corta. Gaubeka e Imanol contra Mendizabal y Skufca.

Bizkaia de Bilbao

A las 6.30. Pala. Individual. Sub-22. Endika contra Camiade. Zarraga contra Etchessahar.

MAÑANA PROFESIONALES

Sunbilla

A las 5.30. Masters. Serie B. Agirre y Eskuza contra Senar y Gaskue. Primera. Elordi y Albisu contra Zabala y Mariezkurrena II.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: Â«Estoy muy contento de poder dormir en una camaÂ»
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  9. 9 La saga de Santiago Segura toma San Sebastián en un rodaje discreto
  10. 10 Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de los partidos de pelota

Resultados de los partidos de pelota