Resultados de los partidos de pelota

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:50

RESULTADOS

Ogueta de Vitoria

Torneo. Finales. Serie B. Darío y Eskuza, 22; Zubizarreta III y Eskiroz, 17.

Hondarribia

Cesta punta. Arrasate e Itoitz, 25; Altuna y Garat, 14. Grand Slam. Grupo A. Erik y Kanpan, 2; Víctor y Oyhenard, 0 (15-12 y 15-10).

Pau

Cesta punta. Master II. Semifinal. Barandika y Gorka, 2; Bixente y Portet, 0 (15-7 y 15-8).

Donibane Lohizune

Cesta punta. Master IV. Semifinal. Laduche y Manci, 2; Bixente y Lekerika, 0 (15-8 y 15-13).

Baños de Río Tobía

Segunda. Trueba y Olave, 12; Vicente y Juan, 22. Primera. Campo y García, 22; Baleztena y Villanueva, 21.

Deba

Óscar Insausti txapelketa. Semifinales. Paleta cuero. Baron y Santesteban, 2; Marcos y Pérez Galvete, 1 (15-14, 11-15 y 13-15). Pala corta. Madariaga e Ibai Pérez, 1; Mendizabal y Skufca, 2 (14-15, 15-10 y 7-15).

HOY PROFESIONALES

Ezkabarte

A las 6. Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz contra Peña II y Gabirondo.

Mendigorria

A las 6.30. Udara CaixaBank. Aranburu y Mendiburu contra Ruiz de Infante y Galeano.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI contra Gurrutxaga y Apezetxea. Individual. Liguilla. Ansa II contra Azpiroz. Jabalera y Barrenetxea IV contra Aldabe y Juanenea.

Gernika

A las 9 de la noche. Cesta. Grand Slam. Semifinales. Erkiaga y Lekerika contra Laduche y López. Barandika y Gorka contra Olharan y Basque.

HOY AFICIONADOS

Zizurkil

A las 6.30. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Neskak. Erasun contra Arraiza. Promesas. Sarasibar contra Ibarluzea. Élite. Urbieta contra Rekalde.

Plaza de la Trinidad-Donostia

A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Sorondo y Rey contra Sagardui y Arruti. Sub-23. Olaizola y Okiñena contra Ituarte y Albeniz. Sénior. Txoperena y Aranguren contra Chiapusso y Apezetxea.

Gartzaron

A las 4. Alevín. Mauleón y Agirre contra Azemar y Andueza. Infantil. Iraola y Peñagarikano contra Oreja y Satrustegi. Cadete. Izagirre y Agirre contra Fernández y Pascual. Leitza y Santesteban contra Barbarin y Martínez. Juvenil. Sagastibeltza y Telletxea contra Oses y Beitia. Sénior. Salaberria y Olaitz contra Larunbe y Oskotz.

Deba

A las 7. Óscar Insausti txapelketa. Finales. Paleta cuero. Berrogi y Echavarren contra Marcos y Pérez Galvete. Pala corta. Gaubeka e Imanol contra Mendizabal y Skufca.

Bizkaia de Bilbao

A las 6.30. Pala. Individual. Sub-22. Endika contra Camiade. Zarraga contra Etchessahar.

MAÑANA PROFESIONALES

Sunbilla

A las 5.30. Masters. Serie B. Agirre y Eskuza contra Senar y Gaskue. Primera. Elordi y Albisu contra Zabala y Mariezkurrena II.