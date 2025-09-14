Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados y partidos de hoy, 14 de septiembre

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:27

RESULTADOS

Altsasu

Ezkurdia y Martija, 19; Elordi y Rezusta, 22. Masters CaixaBank. Serie B. Final. Darío y Eskiroz, 22; Peio Etxeberria y Mogaetxebarria, 19.

Elburgo

Egiguren V y Eskuza, 22; Larrazabal y Gabirondo, 16.

Viana

Bakaikoa y Gaskue, 22; Zubizarreta III y Erostarbe, 17. Urrutikoetxea e Iztueta, 21; Artola y Albisu, 22.

Santa María de las Hoyas

Alberdi II y Ugartemendia, 22; Senar y Salaverri II, 21.

Olaberria

Udara CaixaBank. Arrieta y Orbegozo, 19; Aranburu y Mendiburu, 22.

Cihuri

Master Laboral Kutxa San Mateo. Pelota mixta elite. Etxegarai-Gaminde, 13; Aldai y Mendizabal, 22.

Galarreta de Hernani

Remonte. Oriamendi txapelketa. Gurrutxaga y Apezetxea, 2; Susperregi y Zubiri, 0 (15-5, 15-4). Individual. Liguilla. Ansa II, 28; Juanenea, 30. Goikoetxea V y Barrenetxea IV, 2; Ezkurra II y Larrañaga, 0 (15-11 y 15-14).

Mutriku

Cesta. Homenaje a Patxi Txurruka. Urreisti y Manci, 1; Barandika y Lekerika, 2 (15-12, 10-15 y 4-5).

Baños del Río Tobía

Viernes noche. Finales. Segunda. Garrido y Agirre, 19; Paraguayo VII y Ormaetxea, 22. Primera. Gutiérrez y Rodrigo, 12; Fernández y Loza, 22.

Gartzaron

Alevín. Otamendi e Idoate, 18; Otegi y Nahia Begino, 9. Infantil. Aierdi y Bengoetxea, 18; Lerin y San Román, 11. Cadete. Bengoetxea y Goikoetxea, 18; Arsuaga y Zugasti, 10. Iparragirre y Urrestilla, 18; Labaka e Iriarte, 8. Juvenil. Murua y Ormaetxea, 22; Insausti y Carrera, 12. Sénior. Larunbe y Oskotz, 22; Ongay y Santesteban, 4.

HOY PROFESIONALES

Navarra Arena

A las 5. Ezkurdia y Martija contra Larrazabal y Albisu. Final Masters CaixaBank. Altuna III e Imaz contra Zabala y Mariezkurrena II.

Fresno de Cantespino

A las 6. Agirre y Ugartemendia contra Egiguren V y Aldabe.

Ezkurra

A las 12. Plazaz plaza. Barrokal y Mendiburu contra Ruiz de Infante y Orbegozo.

HOY AFICIONADOS

Lezo

A las 5.30. Memorial Etxandi. Finales. Mujeres. Primera. Zabaleta y Erasun contra Arraiza y Gaminde. Promesas. Cuatro y medio. Etxeberria contra Rekalde. Primera, Azketa y M. Lizeaga contra Egiguren VI y Bernaola.

Zarautz

A las 5.30. Zarauzko I. Esku-Pilota txapelketa. Semifinales. Juveniles. Etxaniz y Beroz contra Paraguayo VII y Ancizar. Promesas. Bidezabal y Sotil contra Cestau y Segurola.

Gartzaron

A las 10. Infantiles. Arrieta y I.Izagirre contra Loidi y Mendinueta. Cadetes. Manzisidor y Caballero contra Fernandez y Pascual. Egaña y Oreja contra Leitza y Algorta. Juveniles Izagirre y Figeroa contra Torralba y Otxandio. Olaitz y Meabe contra Perez y Atutxa. Seniors. Mariezkurrena y Fernandez contra Perurena y Leonet.

