Jon Ander Peña (Tolosa, cumple 28 años el viernes 18 de este mes) disputa este vierens por la noche en el Atano III de Donostia ... su tercera semifinal del Torneo San Fermín del cuatro y medio. Relegado al Serie B en el Masters CaixaBank, busca ante Iñaki Artola reivindicarse dentro del escalafón de Baiko, además del pase a la final del lunes en el Navarra Arena. Perdió 22-21 la del año pasado contra Altuna III.

– ¿Cómo llega de juego?

– Bien. La eliminatoria del viernes contra Larrazabal era difícil, también por ser la primera. Iker me dio mucho trabajo, sobre todo al principio. Llego bien a la semifinal. Me he sentido bien en la cancha tanto por parejas como dentro del cuatro y medio. Tengo un gran rival delante, pero estoy contento con mi momento.

– ¿Cuántos partidos ha disputado después de las vacaciones?

– Cuatro, tres de ellos por parejas y uno en el acotado. Me he visto bien. También desde el punto de vista físico.

– ¿Ha tenido tiempo para entrenamientos específicos de frontón?

– He hecho uno con sparring y dos técnicos, el último el martes. No me he entrenado mucho. Vengo de jugar tres partidos en seis días la semana pasada y el cuerpo necesita algo de descanso. Al margen de algún detalle, me sentí bien contra Larrazabal.

– Ha logrado buenos resultados en el San Fermín del cuatro y medio. Es su tercera semifinal tras las de 2022 y 2024. El año pasado alcanzó el subcampeonato.

– Me ha ido bien. La modalidad que mejor me va es el cuatro y medio. Estoy dando un buen nivel en esta distancia. Espero refrendarlo frente a Iñaki Artola.

– ¿Cómo valora su temporada en las tres competiciones oficiales?

– En el último Campeonato del Cuatro y Medio me quedé fuera de las semifinales por un tanto. Sufrí mucho en el de Parejas, sobre todo de las manos. Pese a ello, Albisu y yo nos clasificamos para la liguilla de semifinales. Darío me pasó por encima en el Manomanista.El balance no es malo del todo. He dado todo lo que tenía. Mis resultados podían ser mejores, pero no he hecho mala temporada.

– ¿Le ha costado recuperar las manos?

– Anduve mal durante bastante tiempo. Ahora me veo bien.

– ¿Existen precedentes de los Artola-Peña II en la jaula?

– Uno. Nos enfrentamos en el Campeonato de hace dos años, en el Beotibar de Tolosa. Jugamos un partido muy duro y espero lo mismo en esta semifinal. Iñaki está dando un nivel muy alto en los individuales en el último año.

– ¿Qué destacaría del juego de Artola en esta distancia?

– Sobre todo la velocidad que imprime a la pelota. La pone lejos, lo cual te dificulta hacer cosas. Para contrarrestarlo, yo también tendré que darle velocidad.

– ¿Le gusta el Atano III?

– Sí. Buen frontón para todos los pelotaris, noble.