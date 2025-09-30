Resultados de ayer y partidos de hoy, 30 de septiembre
Martes, 30 de septiembre 2025, 09:33
RESULTADOS
Carmelo Balda de Donostia
Cesta. Jai Alai League. Final four. Finales. Sorozabal y Arai, 1; Elaia y Maia, 2 (15-9, 13-15 y 2-5). Urresti y Basque, 0; Barandika y López, 2 (6-15 y 12-15).
Zumaia-San Migel de Artadi
Apaolaza y Ormaetxea, 25; Aranbarri e Iker Elizegi, 19.
HOY AFICIONADOS
Egia-Donostia
A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Cuartos. Promesas. Murua y Okiñena contra Egurrola y Calvo. Élite. Hormaetxe y Alduntzin contra Beñat Apezetxea y Aizpuru.
Arnedo
A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Finales. Promesas. Anzizar contra Etxaniz. Beñat Zubizarreta contra Julen Alberdi.
MAÑANA AFICIONADOS
Egia-Donostia
A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Cuartos. Promesas. Ramirez y Segurola contra Olaiz y Aitor Etxeberria. Élite. Etxaniz y Bernaola contra Eñaut Lizeaga y Markel Lizeaga.
