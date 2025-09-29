Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 29 de septiembre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:15

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Finales. Serie B. Elordi y Gabirondo, 22; Senar y Eskiroz, 7. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 18; Jaka e Iztueta, 22.

Astigarraga

Exposito y Bikuña, 16; Amiano y Lizeaga, 22.

Bermeo

Udako Master Laboral Kutxa. Tercer puesto. Lide Lopez y Mendizabal, 10; Etxegarai y Capellán, 18. Final. Arrizabalaga y Bergara, 7; Ibarrola y Gaminde, 22.

Arnedo

Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Laso, 20; Etxaniz, 22. Élite. Beñat Zubizarreta, 22; Aitor Altuna, 6.

Gartzaron

Octavos. Alevín. Jauregi y Gorostidi, 11; Elizegi y Zabaleta, 18. Infantil. Merino y Goñi, 7; Arteaga y González, 18. Areitio y Madariaga, 18; Olano y Agirre, 4. Cadete. Karrera y Tolosa, 16; Iparragirre y Urrestilla, 18. Juvenil. Ruiz y Arruiz, 8; Eizagirre y Figueroa, 22. Sénior. Anso y Apeztegia, 22; Larunbe y Oskotz, 9.

HOY PROFESIONALES

Carmelo Balda de Donostia

A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Finales. Sorozabal y Arai contra Elaia y Maia. Barandika y López contra Urreisti y Basque.

HOY AFICIONADOS

Zumaia-San Migel de Artadi

A las 12. Apaolaza y Ormaetxea contra Aranbarri e Iker Elizegi.

