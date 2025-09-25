Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de septiembre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:03

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia, 18; Murua y Bikuña, 22. Artola y Salaverri II, 14; Elordi y Zabaleta, 22. Egiguren V y Erostarbe, 18; Salaberria y Eskuza, 11.

Oñati

San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Nazabal y Moto, 14; Izagirre y Ormaetxea, 22. Sénior. Galartza y Sotil, 22; Julen Alberdi y Santesteban, 19.

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Final. Goiuri Zabaleta y Capellán, 22; Aldai y Nora Mendizabal, 16.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 7.15. Torneo San Mateo. Serie B. Exposito y Gaskue contra Senar y Eskiroz. Primera. Jaka e Iztueta contra Darío y Rezusta. Zubizarreta III y Morgaetxebarria contra De la Fuente y Eskuza.

HOY AFICIONADOS

Oñati

A las 7. San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Olaiz y Etxeberria contra Aldaz y Figueroa. Sénior. Cestau y Urruzola contra Beñat Apezetxea y Erle.

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txap. Cuatro y medio. Uriarte contra Ibarra. Parejas. Oihan Etxeberria y Sotil contra Arribillaga y Markaida.

MAÑANA AFICIONADOS

Lekunberri

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Aldaz y Telletxea contra Landa y Karrera. Sénior. Hormaetxe y Garaño contra Ibarra y Xhoe Lazkoz.

Arnedo

A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Otaegi contra Anzizar. Élite. Garatea contra Julen Alberdi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  9. 9 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de septiembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de septiembre