Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de septiembre
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:03
RESULTADOS
Adarraga de Logroño
Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia, 18; Murua y Bikuña, 22. Artola y Salaverri II, 14; Elordi y Zabaleta, 22. Egiguren V y Erostarbe, 18; Salaberria y Eskuza, 11.
Oñati
San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Nazabal y Moto, 14; Izagirre y Ormaetxea, 22. Sénior. Galartza y Sotil, 22; Julen Alberdi y Santesteban, 19.
Adarraga de Logroño
Torneo San Mateo. Final. Goiuri Zabaleta y Capellán, 22; Aldai y Nora Mendizabal, 16.
HOY PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 7.15. Torneo San Mateo. Serie B. Exposito y Gaskue contra Senar y Eskiroz. Primera. Jaka e Iztueta contra Darío y Rezusta. Zubizarreta III y Morgaetxebarria contra De la Fuente y Eskuza.
HOY AFICIONADOS
Oñati
A las 7. San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Olaiz y Etxeberria contra Aldaz y Figueroa. Sénior. Cestau y Urruzola contra Beñat Apezetxea y Erle.
Zaldibar
A las 9 de la noche. Olazar txap. Cuatro y medio. Uriarte contra Ibarra. Parejas. Oihan Etxeberria y Sotil contra Arribillaga y Markaida.
MAÑANA AFICIONADOS
Lekunberri
A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Aldaz y Telletxea contra Landa y Karrera. Sénior. Hormaetxe y Garaño contra Ibarra y Xhoe Lazkoz.
Arnedo
A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Otaegi contra Anzizar. Élite. Garatea contra Julen Alberdi.
