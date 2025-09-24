Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 24 de septiembre

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:01

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Serie B. Exposito y Gaskue, 18; Amiano e Imaz, 22. Primera. Darío y Rezusta, 22; Larrazabal y Mariezkurrena II, 21. Alberdi II y Morgaetxebarria, 11; De la Fuente y Aldabe, 14. Suspendido por lesión de Alberdi II.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 7.15. Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia contra Murua y Bikuña. Artola y Salaverri II contra Elordi y Zabaleta. Egiguren V y Erostarbe contra Salaberria y Eskuza.

HOY AFICIONADOS

Oñati

A las 7. San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Nazabal y Moto contra Izagirre y Ormaetxea. Sénior. Galartza y Sotil contra Julen Alberdi y Santesteban.

Adarraga de Logroño

A las 12. Torneo San Mateo. Final. Goiuri Zabaleta y Capellán contra Aldai y Nora Mendizabal.

MAÑANA AFICIONADOS

Oñati

A las 7. San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Olaiz y Etxeberria contra Aldaz y Figueroa. Sénior. Cestau y Urruzola contra Beñat Apezetxea y Erle.

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Uriarte contra Ibarra. Parejas. Oihan Etxeberria y Sotil contra Arribillaga y Markaida.

VIERNES AFICIONADOS

Lekunberri

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Aldaz y Telletxea contra Landa y Karrera. Sénior. Hormaetxe y Garaño contra Ibarra y Xhoe Lazkoz.

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 24 de septiembre

