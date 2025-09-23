Resultados de ayer y partidos de hoy, 23 de septiembre
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:04
RESULTADOS
Adarraga de Logroño
Torneo San Mateo. Serie B. Elordi y Gabirondo, 22; Murua y Bikuña, 15. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 22; Zabala y Zabaleta, 15. Egiguren y Eskuza, 18; Salaberria y Erostarbe, 16.
Briones
Senar y Ugartemendia, 19; Amiano y Morgaetxebarria, 22.
Carmelo Balda de Donostia
Cesta. Jai Alai League. Final four. Semifinales. Maite y Maialen, 0; Elaia y Maia, 2 (12-15 y 9-15). Erkiaga y Gorka, 0; Barandika y López, 2 (7-15 y 9-15).
HOY PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 7.15. Torneo San Mateo. Serie B. Amiano e Imaz contra Exposito y Gaskue. Primera. Larrazabal y Mariezkurrena II contra Darío y Rezusta. Alberdi II y Morgaetxebarria contra De la Fuente y Aldabe.
MAÑANA AFICIONADOS
Oñati
A las 7. San Migel txapelketa. Semifinales. Juvenil. Nazabal y Moto contra Izagirre y Ormaetxea. Sénior. Galartza y Sotil contra Julen Alberdi y Santesteban.
