Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de septiembre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:43

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Serie B. Salaberria y Eskuza, 8; Exposito y Gaskue, 22. Primera. Previa. Darío y Rezusta, 22; Peio Etxeberria y Martija, 19.

Bizkaia de Bilbao

Despedida de Urrutikoetxea. Bakaikoa y Ugartemendia, 22; Alberdi II y Morgaetxebarria, 15. Altuna III y Albisu, 22; Urrutikoetxea y Zabaleta, 17.

Elgorriaga

Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia, 7; Barrokal y Mendiburu, 22.

Galarreta de Hernani

Remonte. Ezkurra II y Zubiri, 30; Goikoetxea V y Azpiroz, 21. Semifinales. Campeonato Individual. Ansa II, 24; Juanenea, 30. Oriamendi txapelketa. Jabalera y Eskudero, 2; Gurrutxaga y Apezetxea, 1 (15-13, 14-15 y 8-7).

Los Arcos

Remonte. Torneo de Navarra. Zeberio II y Leatxe, 30; Oses y Ion, 25. Semifinal. Ida. Uterga y Agirrezabala, 35; Matxin III y Barricart, 22.

Getaria

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Paraguayo VII e Ibarzabal, 13; Etxaniz y Anzizar, 22. Sénior. Sarasibar y Goiburu, 22; Aranbarri y Endika Galarza, 9.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.30. Torneo San Mateo. Serie B. Senar y Eskiroz contra Amiano e Imaz. Primera. Jaka e Iztueta contra Larrazabal y Mariezkurrena II. Egiguren V y Aldabe contra De la Fuente y Erostarbe.

Elgeta

A las 5.30. Udako CaixaBank. Ruiz de Infante y Galeano contra Aranburu y Mendiburu.

Aoiz

A las 5. Remonte. Oses e Ilarregi contra Ezkurra III y Baztan. Torneo de Navarra. Semifinal. Ida. Otxandorena y Otano contra Zeberio II y Ion.

HOY AFICIONADOS

Zarautz-Aritzbatalde

A las 5.30. Zarauzko txapelketa. Finales. Juvenil. Eneko Bidezabal y Artetxe contra Etxaniz y Beroz. Promesas. Jokin Bidezabal y Leonet contra Nazabal y Elorz.

Gartzaron

A las 10 de la mañana. Octavos. Infantil. Iraola y Peñagarikano contra Sarasa y Muxika. Alevín. Mauleon y Agirre contra Leitza y Elizalde. Cadete. Laso y Otamendi contra Mantzizidor y Caballero. Garmendia y Albizu contra Maka-tzaga e Izagirre. Juvenil. Aldaz y Moto contra Altzua y Lopez. Sénior. Garrido y Mateo contra Bidan y Telletxea.

Te puede interesar

Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de septiembre

