Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 20 de septiembre

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:29

RESULTADOS

Irun-Uranzu

Bakaikoa y Eskiroz, 12; Senar y Bikuña, 22. Jaka e Imaz, 12; Amiano y Mariezkurrena II, 22.

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia, 22; Alberdi II y Morgaetxebarria, 7. Primera. Previa. Artola y Salaverri II, 22; Zubizarreta III y Albisu, 15.

Hernani

Remonte. Herriz herri. Susperregi y Zubiri, 1; Jabalera y Aiestaran VI, 2 (14-15, 15-11 y 1-8). Goikoetxea V y Azpiroz, 2; Ezkurra II y Larrañaga, 1 (11-15, 15-11 y 8-6).

Hondarribia

Cesta. Finales. Erika y Gisela, 2; Lur y Laura, 0 (15-8 y 15-13). Hormaetxea y Bailo, 0; Bixente y Atain, 2 (14-15 y 14-15).

Bizkaia de Bilbao

Pala. Sub-22. Torneo por equipos. Kevin Pérez y Mirailh, 3; Sangines y Silvestru, 2 (10-8, 3-10, 10-9, 6-10 y 5-1). Iparragirre y Gaizka Pérez, 1; Zarraga y Camiade, 3 (9-10, 10-6, 1-10 y 8-10).

Oñati

Udako Master Laboral Kutxa. Juvenil. Itsasne Lizarralde y Sistiaga, 17; Arruti y Zabala, 18. Élite. Lopez Murua y Gaminde, 22; Etxegarai y Capellán, 18. Aldai y Betegi, 18; Zabaleta y Bertiz, 15.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.30. Torneo San Mateo. Serie B. Salaberria y Eskuza contra Exposito y Gaskue. Primera. Previa. Darío y Rezusta contra Peio Etxeberria y Martija.

Bizkaia de Bilbao

A las 5.15. Despedida de Urrutikoetxea. Bakaikoa y Ugartemendia contra Alberdi II y Morgaetxebarria. Altuna III y Albisu contra Urrutikoetxea y Zabaleta.

Elgorriaga

A las 6. Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia contra Barrokal y Mendiburu.

Galarreta de Hernani

A las 3.15. Remonte. Ezkurra II y Zubiri contra Goikoetxea V y Azpiroz. Semifinales. Individual. Ansa II contra Juanenea. Oriamendi txapelketa. Jabalera y Eskudero contra Gurrutxaga y Apezetxea.

Los Arcos

A las 6. Remonte. Zeberio II y Leatxe contra Oses y Ion. Torneo de Navarra. Semifinal. Ida. Uterga y Agirrezabala contra Matxin III y Barricart.

HOY AFICIONADOS

Getaria

A las 5. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Paraguayo VII e Ibarzabal contra Etxaniz y Anzizar. Sénior. Aranbarri y Albeniz contra Sarasibar y Goiburu.

Gartzaron

A las 4. Octavos.

