Resultados de ayer y partidos de hoy, 19 de septiembre
Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:15
RESULTADOS
Oñati
San Migel txapelketa. Cuartos. Juvenil. Aldaz y Figueroa, adelante por incomparecencia. Sénior. Beñat Apezetxea y Erle, 22; Ramirez y Bernaola, 14.
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Rekalde II, 22; Bikandi, 21. Parejas. Fernández y Canseco, 22; Gutiérrez y Ander Garmendia, 7.
Galdakao
Urrezko Liga. Semifinales. Aldai y Bergara, 22; Arraiza y Capellán, 11. Arrizabalaga y Erasun, 14; Ibarrola y Gaminde, 22.
HOY PROFESIONALES
Irun-Uranzu
A las 7.30. Bakaikoa y Eskiroz contra Senar y Bikuña. Jaka e Imaz contra Amiano y Mariezkurrena II.
Hondarribia
A las 8. Cesta. Finales. Master Series. Lur y Laura contra Erika y Gisela. Grand Slam. Hormaetxea y Bailo contra Bixente y Atain.
Adarraga de Logroño
A las 9 de la noche. Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia contra Alberdi II y Morgaetxebarria. Primera. Previa. Artola y Salaverri II contra Zubizarreta III y Albisu.
Bizkaia de Bilbao
A las 7. Pala. Sub-22. Torneo por equipos. Kevin Pérez y Mirailh contra Sangines y Silvestru. Iparragirre y Gaizka Pérez contra Zarraga y Camiade.
HOY AFICIONADOS
Oñati
A las 6. Udako Master Laboral Kutxa. Juvenil. Itsasne Lizarralde y Sistiaga contra Balerdi e Iparragirre. Élite. Lopez Murua y Gaminde contra Etxegarai y Capellán. Aldai y Betegi contra Zabaleta y Bertiz.
MAÑANA PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 5.15. Despedida de Urrutikoetxea. Bakaikoa y Aranguren contra Senar y Morgaetxebarria. Altuna III y Albisu contra Urrutikoetxea y Zabaleta.
Galarreta de Hernani
A las 3.15. Remonte. Ezkurra II y Zubiri contra Goikoetxea V y Azpiroz. Semifinales. Campeonato Individual. Ansa II contra Juanenea. Oriamendi txapelketa. Jabalera y Eskudero contra Gurrutxaga y Apezetxea.
MAÑANA AFICIONADOS
Getaria
A las 5. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Paraguayo VII e Ibarzabal contra Etxaniz y Anzizar. Sénior. Aranbarri y Albeniz contra Sarasibar y Goiburu.
