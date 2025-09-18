Resultados de ayer y partidos de hoy, 18 de septiembre
Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:52
RESULTADOS
Oñati
San Migel txapelketa. Cuartos de final. Juvenil. Olaiz y Aitor Etxeberria, 22; Egurrola e Ibarzabal, 10. Sénior. Karregal y Elorz, 14; Cestau y Urruzola, 22.
HOY AFICIONADOS
Oñati
A las 7. San Migel txapelketa. Cuartos. Juvenil. Oses y Artetxe contra Aldaz y Figueroa. Sénior. Beñat Apezetxea y Erle contra Ramirez y Bernaola.
Zaldibar
A las 9 de la noche. Cuatro y medio. Rekalde II contra Bikandi. Parejas. Fernández y Canseco contra Gutiérrez y Beñat Garmendia.
Galdakao
A las 7. Urrezko Liga. Aldai y Bergara contra Arraiza y Capellán. Arrizabalaga y Erasun contra Ibarrola y Gaminde.
MAÑANA PROFESIONALES
Irun
A las 7.30. Bakaikoa y Eskiroz contra Senar y Lizeaga. Jaka e Imaz contra Amiano y Mariezkurrena II.
Hondarribia
A las 8. Cesta. Finales. Master Series. Lur y Laura contra Erika y Gisela. Grand Slam. Bixente y Atain contra Hormaetxea y Bailo.
