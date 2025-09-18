Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 18 de septiembre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:52

RESULTADOS

Oñati

San Migel txapelketa. Cuartos de final. Juvenil. Olaiz y Aitor Etxeberria, 22; Egurrola e Ibarzabal, 10. Sénior. Karregal y Elorz, 14; Cestau y Urruzola, 22.

HOY AFICIONADOS

Oñati

A las 7. San Migel txapelketa. Cuartos. Juvenil. Oses y Artetxe contra Aldaz y Figueroa. Sénior. Beñat Apezetxea y Erle contra Ramirez y Bernaola.

Zaldibar

A las 9 de la noche. Cuatro y medio. Rekalde II contra Bikandi. Parejas. Fernández y Canseco contra Gutiérrez y Beñat Garmendia.

Galdakao

A las 7. Urrezko Liga. Aldai y Bergara contra Arraiza y Capellán. Arrizabalaga y Erasun contra Ibarrola y Gaminde.

MAÑANA PROFESIONALES

Irun

A las 7.30. Bakaikoa y Eskiroz contra Senar y Lizeaga. Jaka e Imaz contra Amiano y Mariezkurrena II.

Hondarribia

A las 8. Cesta. Finales. Master Series. Lur y Laura contra Erika y Gisela. Grand Slam. Bixente y Atain contra Hormaetxea y Bailo.

