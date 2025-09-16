Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de septiembre
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:38
RESULTADOS
Balda de Donostia
Cesta. Jai Alai League. Final four. Semifinales. Arakistain y Frida, 1; Sorozabal y Arai, 2 (11-15, 15-12 y 3-5). Johan y Lekerika, 0; Urreisti y Basque, 2 (11-15 y 6-15).
Gartzaron
Infantil. Arrieta e Izagirre, 18; Loidi y Mendinueta, 7. Cadete. Manzisidor y Caballero, 18; Fernández y Pascual, 11. Egaña y Oreja, 18; Leitza y Algorta, 16. Juvenil. Izagirre y Figueroa, 22; Torralba y Otxandio, 10. Olaiz y Meabe, 22; Pérez y Atutxa, 20. Sénior. Mariezkurrena y Fernández , 22; Perurena y Leonet, 21.
HOY PROFESIONALES
Bermeo
A las 7. Agirre y Morgaetxebarria contra Darío y Eskuza. Bermeo Hiria Inpesca. Final. Artola e Iztueta contra Elordi y Ezkurdia.
