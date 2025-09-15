Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de septiembre
Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:59
RESULTADOS
Navarra Arena
Ezkurdia y Martija, 15; Larrazabal e Iztueta, 22.Masters CaixaBank. Final. Altuna III e Imaz, 15; Zabala y Mariezkurrena II, 22.
Fresno de Cantespino
Agirre y Ugartemendia, 22; Egiguren V y Aldabe, 18.
Ituren
Sábado noche. Plazaz plaza. Iturriaga y Galeano, 19; Aranburu y RL. Mujika, 22.
Ezkurra
Plazaz plaza. Barrokal y Mendiburu, 22; Ruiz de Infante y Orbegozo, 10.
Villaba
Sábado noche. Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 35; Otxandorena y Otano, 20.
Sangüesa
Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 35; Matxin III y Barricart, 17.
Lezo
Memorial Etxandi. Finales. Mujeres. Primera. Zabaleta y Erasun, 22; Arraiza y Gaminde, 17. Hombres. Promesas. Cuatro y medio. Oihan Etxeberria, 13; Rekalde, 22. Primera, Azketa y Markel Lizeaga, 20; Iker Egiguren y Bernaola, 22.
Zarautz
Zarauzko I. Esku-Pilota txapelketa. Semifinales. Juvenil. Etxaniz y Beroz, 22; Paraguayo VII y Ancizar, 14. Promesas. Bidezabal y Sotil, 22; Cestau y Segurola, 15.
HOY PROFESIONALES
Balda de Donostia
A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Semifinales. Arakistain y Frida contra Sorozabal y Arai. Johan y Lekerika contra Urreisti y Basque.
