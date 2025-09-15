Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de septiembre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:59

RESULTADOS

Navarra Arena

Ezkurdia y Martija, 15; Larrazabal e Iztueta, 22.Masters CaixaBank. Final. Altuna III e Imaz, 15; Zabala y Mariezkurrena II, 22.

Fresno de Cantespino

Agirre y Ugartemendia, 22; Egiguren V y Aldabe, 18.

Ituren

Sábado noche. Plazaz plaza. Iturriaga y Galeano, 19; Aranburu y RL. Mujika, 22.

Ezkurra

Plazaz plaza. Barrokal y Mendiburu, 22; Ruiz de Infante y Orbegozo, 10.

Villaba

Sábado noche. Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 35; Otxandorena y Otano, 20.

Sangüesa

Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 35; Matxin III y Barricart, 17.

Lezo

Memorial Etxandi. Finales. Mujeres. Primera. Zabaleta y Erasun, 22; Arraiza y Gaminde, 17. Hombres. Promesas. Cuatro y medio. Oihan Etxeberria, 13; Rekalde, 22. Primera, Azketa y Markel Lizeaga, 20; Iker Egiguren y Bernaola, 22.

Zarautz

Zarauzko I. Esku-Pilota txapelketa. Semifinales. Juvenil. Etxaniz y Beroz, 22; Paraguayo VII y Ancizar, 14. Promesas. Bidezabal y Sotil, 22; Cestau y Segurola, 15.

HOY PROFESIONALES

Balda de Donostia

A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Semifinales. Arakistain y Frida contra Sorozabal y Arai. Johan y Lekerika contra Urreisti y Basque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  9. 9

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de septiembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de septiembre