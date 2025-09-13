Resultados de ayer y partidos de hoy, 13 de septiembre
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26
RESULTADOS
Navarra Arena de Pamplona
Masters CaixaBank. Semifinales. Elordi y Albisu, 12; Zabala y Mariezkurrena II, 22. Altuna III e Imaz, 22; Jaka y Zabaleta, 12.
Saldias
Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo, 14; Iturriaga y Galeano, 22. Barrokal y Mendiburu, 22; Aldaregia y Agirre, 9.
Hondarribia
Cesta. Grand Slam. Semifinales. Arbe y Argoitia, 1; Bixente y Atain, 2 (10-15, 15-13 y 3-5). Hormaetxea y Bailo, 2; Erik y Kanpan, 1 (15-8, 14-15 y 5-0).
Zarautz
Urrezko Liga. Arrizabalaga y Erasun, 22; Arraiza y Capellán, 5. Ibarrola y Gaminde, 22; Aldai y Bergara, 20.
HOY PROFESIONALES
Altsasu
A las 5.30. Ezkurdia y Martija contra Elordi o Zabala y Rezusta. Masters CaixaBank. Serie B. Final. Darío y Eskiroz contra Peio Etxeberria y Mogaetxebarria.
Elburgo
A las 5.30. Egiguren V y Eskuza contra Larrazabal y Gabirondo.
Viana
A las 6. Bakaikoa y Gaskue contra Zubizarreta III y Erostarbe. Urrutikoetxea e Imaz contra Artola y Albisu.
Santa María de las Hoyas
A las 6. Alberdi II y Ugartemendia contra Senar y Salaverri II.
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Gurrutxaga y Apezetxea contra Susperregi y Zubiri. Individual. Liguilla. Ansa II contra Juanenea. Goikoetxea V y Barrenetxea IV contra Ezkurra II y Larrañaga.
HOY AFICIONADOS
Olaberria
A las 6. Udara CaixaBank. Oskoz y Orbegozo contra Aranburu y Mendiburu.
Ituren
A las 12. Plazaz plaza. Iturriaga y Galeano contra Aranburu y Mujika.
Gartzaron
A las 4. Alevines Otamendi e Idoate contra Otegi y N. Begino. Infantiles. Aierdi y Bengoetxea contra Lerin y San Roman. Cadetes. Bengoetxea y Goikoetxea contra O.Arsuaga y Zugasti. Iparagirre y Urrestilla contra Labaka e I. Iriarte. Juveniles. Murua y Ormaetxea contra Insausti y Carrera. Seniors. Larunbe y P. Oskotz contra Ongai y Santesteban.
