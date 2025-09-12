Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de septiembre

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:13

RESULTADOS

Hondarribia

Alberdi II y Ugartemendia, 22; Exposito y Gaskue, 19. Artola e Iztueta, 7; Peio Etxeberria y Rezusta, 22.

Lezo

Memorial Etxandi. Promesas. Cuatro y medio. Rekalde, 22; Apezetxea, 16. Primera. Semifinales. Eñaut Lizeaga y Landa, 19; Iker Egiguren y Bernaola, 22.

Plaza de la Trinidad-Donostia

Euskal Jaiak txapelketa. Finales. Alevín. Alzuri y Egaña, 14; Arregi y Arizmendi, 16. Infantil. Mintegi y Ezkurra, 18; Illarramendi y Aranzabe, 9. Cadete. Egaña y Manterola, 22; Ezkioga y Larrarte, 7. Féminas. Sorondo e Iparragirre, 22; Esnal y Galardi, 19. Sénior. Zapirain y Atxa, 3; Setien y Urruzola, 22.

Oñati

San Migel txapelketa. Cuartos. Juvenil. Izagirre y Ormaetxea, 22; Paraguayo VII y Okiñena, 9. Sénior. Julen Alberdi y Albeniz, 22; Harkaitz Murua e Irazustabarrena, 12.

HOY PROFESIONALES

Navarra Arena de Pamplona

A las 9.15 de la noche. Masters CaixaBank. Semifinales. Elordi y Albisu contra Zabala y Mariezkurrena II. Altuna III e Imaz contra Jaka y Zabaleta.

Saldias

A las 7. Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo contra Iturriaga y Galeano. Barrokal y Mendiburu contra Aldaregia y Agirre.

Hondarribia

A las 8. Cesta. Grand Slam. Semifinales. Arbe y Argoitia contra Bixente y Atain. Hormaetxea y Bailo contra Erik y Kanpan.

HOY AFICIONADOS

Zarautz

A las 7. Urrezko Liga. Arrizabalaga y Erasun contra Arraiza y Capellán. Ibarrola y Gaminde contra Aldai y Bergara.

Baños del Río Tobía

A las 9.30 de la noche. Finales. Segunda. Garrido y Agirre contra Paraguayo VII y Ormaetxea. Primera. Gutiérrez y Rodrigo contra Fernández y Loza.

MAÑANA PROFESIONALES

Altsasu

A las 5.30. Final Masters CaixaBank Serie B. Ezkurdia y Martija contra Elordi o Zabala y Rezusta. Darío y Eskiroz contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Gurrutxaga y Apezetxea contra Susperregi y Zubiri. Individual. Liguilla. Ansa II contra Juanenea. Goikoetxea V y Barrenetxea IV contra Ezkurra II y Larrañaga.

