Resultados de ayer y partidos de hoy, 10 de septiembre
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:51
RESULTADOS
Plaza de la Trinidad
Euskal Jaiak txapelketa. Semifinales. Alevín. Villalba y Ruiz de Gauna, 8; Arregi y Arizmendi, 16. Infantil. Salaberria y Errandonea, 14; Illarramendi y Aranzabe, 18. Cadete. Ezkioga y Larrarte, 22; Zabala y Azpeitia, 18. Féminas. Arruti y Rey, 9; Esnal y Galardi, 22. Sénior. Zapirain y Atxa, 22; Oliden y Altuna, 15.
HOY PROFESIONALES
Ordizia
A las 5.30. Senar y Salaverri II contra Murua y Gabirondo. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.
HOY AFICIONADOS
Lezo
A las 6.30. Memorial Etxandi. Mujeres. Primera. Semifinales. Aldai y Capellán contra Zabaleta y Erasun. Arrizabalaga y Mendizabal contra Arraiza y Gaminde.
MAÑANA PROFESIONALES
Hondarribia
A las 6. Alberdi II y Ugartemendia contra Exposito y Aldabe. Peio Etxeberria y Zabaleta contra Larrazabal y Mariezkurrena II.
