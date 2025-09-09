Resultados de ayer y partidos de hoy, 9 de septiembre
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:50
RESULTADOS
Lezo
Memorial Etxandi. Promesas. Semifinales. Cuatro y medio. Etxeberria, 22; Arribillaga, 15. Primera. Azketa y Markel Lizeaga, 22; Karregal y Uriondo, 11.
Plaza de la Trinidad (trasladado al El Antiguo por la lluvia)
Euskal Jaiak txapelketa. Semifinales. Alevín. Alzuri y Egaña, 16; Basurko y Azkarate, 14. Infantil. Artola y Lobelos, 5; Mintegi y Ezkurra, 18. Cadete. Egaña y Manterola, 22; Aizpuru y Elosegi, 8. Féminas. Sorondo e Iparragirre, 22; Arratibel y Zabala, 11. Sénior. Setien y Urruzola, 22; Díaz de Gereñu y Huegun, 12.
Memorial Enrique Abril
Rebote. Txost, 11; Zaharrer Segi, 13. Zubieta 1, 13; Senpere, 0.
Luzean, 13; Kanboarrak, 4.
HOY AFICIONADOS
Plaza de la Trinidad
A las 3.30. Euskal Jaiak. Semifinales. Alevín. Villalba y Ruiz de Gauna conrta Arregi y Arizmendi. Infantil. Salaberria y Errandonea contra Illarramendi y Aranzabe. Cadete. Ezkioga y Larrarte contra Zabala y Azpeitia. Fém. Arruti y Rey contra Esnal y Galardi. Sénior. Zapirain y Atxa contra Oliden y Altuna.
Baños del Río Tobía
A las 10 de la noche. Semifinales. Segunda. Bargondia y Petite II contra Paraguayo VII y Ormaetxea. Primera. Fernández y Loza contra Barbajero y Zuasti.
MAÑANA PROFESIONALES
Ordizia
A las 5.30. Senar y Salaverri II contra Murua y Gabirondo. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.
