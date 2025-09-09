Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 9 de septiembre

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:50

RESULTADOS

Lezo

Memorial Etxandi. Promesas. Semifinales. Cuatro y medio. Etxeberria, 22; Arribillaga, 15. Primera. Azketa y Markel Lizeaga, 22; Karregal y Uriondo, 11.

Plaza de la Trinidad (trasladado al El Antiguo por la lluvia)

Euskal Jaiak txapelketa. Semifinales. Alevín. Alzuri y Egaña, 16; Basurko y Azkarate, 14. Infantil. Artola y Lobelos, 5; Mintegi y Ezkurra, 18. Cadete. Egaña y Manterola, 22; Aizpuru y Elosegi, 8. Féminas. Sorondo e Iparragirre, 22; Arratibel y Zabala, 11. Sénior. Setien y Urruzola, 22; Díaz de Gereñu y Huegun, 12.

Memorial Enrique Abril

Rebote. Txost, 11; Zaharrer Segi, 13. Zubieta 1, 13; Senpere, 0.

Luzean, 13; Kanboarrak, 4.

HOY AFICIONADOS

Plaza de la Trinidad

A las 3.30. Euskal Jaiak. Semifinales. Alevín. Villalba y Ruiz de Gauna conrta Arregi y Arizmendi. Infantil. Salaberria y Errandonea contra Illarramendi y Aranzabe. Cadete. Ezkioga y Larrarte contra Zabala y Azpeitia. Fém. Arruti y Rey contra Esnal y Galardi. Sénior. Zapirain y Atxa contra Oliden y Altuna.

Baños del Río Tobía

A las 10 de la noche. Semifinales. Segunda. Bargondia y Petite II contra Paraguayo VII y Ormaetxea. Primera. Fernández y Loza contra Barbajero y Zuasti.

MAÑANA PROFESIONALES

Ordizia

A las 5.30. Senar y Salaverri II contra Murua y Gabirondo. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  3. 3

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  7. 7 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  8. 8 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  9. 9 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián
  10. 10

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 9 de septiembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 9 de septiembre