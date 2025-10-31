Resultados de ayer y partidos de hoy, 31 de octubre
Viernes, 31 de octubre 2025, 09:08
RESULTADOS
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Pérez, 14; Salcedo, 22. Parejas. Eñaut Lizeaga y Landa, 22; Oihan Etxeberria y Sotil, 17.
HOY PROFESIONALES
Dima
A las 9.15 de la noche. Elordi y Erostarbe contra Peña II y Ugartemendia. Cuatro y Medio. Serie B. Semifinal. Amiano contra Rekalde.
Beasain
A las 7.30. Cuatro y medio de Ados. Orbegozo contra Aranburu. Naroa Agirre contra Maddi Barrokal.
Bizkaia de Bilbao
A las 7. Pala. Torneo por equipos. Semifinal. Iparragirre y Gaizka Pérez contra Sangines y Silvestru. Endika contra Julen Urkijo.
HOY AFICIONADOS
Leitza
A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. M. Salaberria y Figueroa contra Perurena y Castro. Sénior. Iñaki Galarza y Sotil contra Ibarluzea y Asier Balerdi.
Lizartza
A las 6. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa) contra Murua e Irazustabarrena (Intxurre). Ida, 9-22.
Villabona
A las 7.30. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Semifinal. Cestau y Erasun (Behar Zana) contra Azketa y Elizegi (Tartaloetxe).
Areta-Laudio
A las 7.15. Campeonato de Euskal Herria élite. Cuatro y medio. Ramirez contra Beñat Zubizarreta.
Nájera
A las 6.30. Cuatro y medio. Cadete. Lazkanotegi contra Sáez de Asteasu. Gonzalo contra Iparragirre. Promesas. Antimasberes II contra Etxaniz.
Huarte
A las 7. Cuatro y medio. Astiz contra Beitia. Altuzarra contra Gorostidi.
Mutriku
A las 7. Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Alberdi y Mandiola contra Basterra y Zarandona. Barrenetxea y Arriaga contra Ortiz de Mendibil y Otaño. Arrillaga y Argoitia contra Aldazabal y Ureta.
MAÑANA PROFESIONALES
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Remonte. Susperregi y Eskudero contra Aiestaran VII y Goikoetxea VI. Campeonato. Liguilla. Ansa II y Zubiri contra Aldabe y Azpiroz. Jabalera y Larrañaga contra Ezkurra II y Martirena.