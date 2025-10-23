Resultados de ayer y partidos de hoy, 23 de octubre

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:34 Comenta Compartir

RESULTADOS

Lekunberri

Memorial Guillermo Mazo. Cuatro y medio. Juvenil. Bengoetxea, 14; Oreja, 18. Eguaras, 0; Gorraiz, 18. Ijurko, 18; Armendariz, 6. Otamendi, 18; Gastearena, 5.

HOY AFICIONADOS

Alegia

A las 8.45 de la noche. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Ida. Murua e Irazustabarrena (Intxurre) contra Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa).

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Izagirre contra Egurrola. Parejas. Beñat Zubizarreta y Apeztegia contra Etxeita y Erkiaga.

MAÑANA PROFESIONALES

Elizondo

A las 6. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Eskiroz contra Senar. Primera. Ezkurdia contra Peio Etxeberria. Darío y Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II.

MAÑANA AFICIONADOS

Soraluze

A las 9 de la noche. Torneo Bankoa ABANCA. DV. Octavos. Promesas. Olaiz y Artetxe contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Oihan Etxeberria y Xhoe Lazkoz contra Hormaetxe y Garaño.