Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de octubre

Martes, 21 de octubre 2025, 06:20

Comenta

RESULTADOS

Larrabetzu

Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Gazteak. Uriarte, 9; Egizabal, 18. Gastiain, 18; Melgizo, 0. Menéndez, 4; Lertxundi, 18. Lizarralde, 18; Imaz, 10. Gastiain, 11; Mendibil, 18. De Vega, 1; Landa, 18. Otero, 11; Cestau, 18. Ozaeta, 3; Aizpuru, 18.

HOY AFICIONADOS

Uharte Arakil

A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Cuatro y medio. Juvenil. Sagardui contra Legarda. Esain contra Oieregi. Ariztegi contra Alkorta. Olarra contra Iraizoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de octubre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de octubre