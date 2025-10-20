Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 20 de octubre

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:24

RESULTADOS

Beotibar de Tolosa

Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Senar, 22; Amiano, 6. Primera. Peña II, 20; Zabala, 22. Darío y Rezusta, 19; Larrazabal y Mariezkurrena II, 22.

Arrigorriaga

Remonte. Herriz herri. Arluziaga y Aiestaran VI, 0; Aiestaran VII y Eskudero, 2 (9-15 y 10-15). Jabalera y Barrenetxea IV, 0; Ansa II y Larrañaga, 2 (14-15 y 14-15).

Elizondo

Cesta. Ihart y Eneritz, 0; Helena y Maialen, 2 (12-15 y 5-15. Erkiaga y Zabala, 1; Barandika y Lekerika, 2 (14-15, 15-8 y 1-5).

Nájera

Torneo Reino de Nájera. Cuatro y medio. Infantil. Juan García, 0; Loidi, 18. Egiguren, 18; Mario, 6. Promesas. Otaegi, 11; Perurena, 22. Nanclares, 19; Moto, 22.

Gartzaron

Cuartos. Alevín. Goñi y Zubieta, 18; Illarramendi y San Sebastián, 11. Elizegi y Zabaleta, 18; Arrieta y Arandia, 4. Infantil. Braña y Lazkanotegi, 18; Lizarralde y Egiguren, 13. Arteaga y González, 3; Juantorena y Zubeltzu, 18. Neskak. Galardi y Martínez, 12; Alberro y Arruti, 18. Sagardoi y Sotil, 14; Lopez de Okariz y Ozaeta, 18. Cadete. Ezkurra y Munduate, 18; Mantzizidor y Caballero, 15. Antimasberes y Otaegi, 16; Garmendia y Albizu, 18. Juvenil. Madina y Segurola, 12; Nazabal y Artetxe, 22. Aldaz y Moto, 12; Salaberria hnos., 22. Sénior. Cestau y Urruzola, 22; Iriarte y Murillo, 9. Mata e Irurita, 22; Eguzkiza y Garaño, 15.

Mutriku

Cesta. Campeon. Euskal Herria élite. Agirre y Ontoria, 8; Celaya y Salegi, 30. Arakistain y Otaño, 21. Ortiz de Mendivil y Aldazabal, 30. Egaña y Díaz, 30; Lekerika y Andonegi, 28.

Memorial Enrique Abril

Semifinales. Luzean, 13; Zaharrear Segi, 4. Zubieta II, 13; Kanboarrak, 11. Final Luzean-Zubieta II.

