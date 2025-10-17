Resultados de ayer y partidos de hoy, 17 de octubre
Viernes, 17 de octubre 2025, 10:20
RESULTADOS
Campeonato de Gipuzkoa
División de Honor. Cestau y Erasun (Behar Zana), 7; Apaolaza y Erle (Hernani), 22. Victoria 22-0 de Etxaniz y Balerdi (Olalde) por incomparecencia de Tolosa.
Egia-Donostia
Semif. Maddi Barrokal y Ruiz de Larramendi, 9; Salsamendi y Mendizabal, 22. Ruiz de Infante y Erasun, 12; Zabaleta y Mendiburu, 22.
Zaldibar
Olazar txapelketa. Parejas. Beñat Apezetxea y Santesteban, 22; Fernández y Canseco, 11. Igoa y Cuairan, 8; Oihan Etxeberria y Sotil, 22.
HOY PROFESIONALES
Villabona
A las 7. Darío y Gabirondo contra Zubizarreta III y Ugartemendia. Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Ezkurdia contra Jaka. Serie B. Eskiroz contra Egiguren V.
Amorebieta
A las 9.15 de la noche. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Agirre contra Rekalde. Primera. Peio Etxeberria contra Larrazabal. Artola y Salaverri II contra Elordi y Eskuza.
Altsasu
A las 6. Remonte. Gurrutxaga y Zubiri contra Susperregi y Apezetxea. Ezkurra II y Larrañaga contra Goikoetxea V y Azpiroz.
Bizkaia de Bilbao
A las 7. Pala. Torneo por equipos. Individual. Endika García contra Canton. Julen Urkijo contra Poey.
HOY AFICIONADOS
Azkoitia
A las 9 de la noche. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. Pérez y Segurola contra Etxaniz y Anzizar. Sénior. Fernández y Apeztegia contra Sarasibar y Goiburu.
Alegia
A las 6.30. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Murua e Irazustabarrena (Intxurre) contra Beñat Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke I).
Zegama
A las 7.30. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Azketa y Elizegi (Tartaloetxe) contra Ibarluzea y Oliden (Lapke II).
Huarte
A las 7. Cuatro y medio. Altuzarra contra Ruiz. Madina contra Ituarte.
Nájera
A las 6.30. Torneo Reino de Nájera. Cuatro y medio. Infantil. Romero contra Nuin. Egoi García contra Ruiz. Cadete. Erkiaga III contra Colas III. Élite. Oihan Etxeberria contra Prado.
Mutriku
A las 7. Cesta. Élite. Alberdi y Argoitia contra Arrillaga y Manterola. Barrenetxea y Lizardi contra Gogenola y Arriaga. Aldazabal y Zarandona contra Basterra y Ureta.