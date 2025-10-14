Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de octubre

Martes, 14 de octubre 2025, 09:03

RESULTADOS

Ezkurdi de Durango

Cesta punta. Ihart y Maia, 1; Helena y Arai, 2 (15-11, 9-15 y 2-5). Master Series. Final. Urreisti y Zabala, 0; Barandika y Lekerika, 2 (11-15 y 8-15).

Egia-Donostia

Memorial Juanito Álvarez. Semifinales. Élite. Jorge Fernández y Odriozola, 7; Julen Alberdi y Landa, 22. Beñat Apezetxea y Aizpuru, 22; Ekain Lizeaga y Markel Lizeaga, 13.

HOY AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Semifinales. Promesas. Murua y Okiñena contra Olaiz y Aitor Etxeberria. Beitia y Nico Fernández contra Sarasibar y Garaño.

MAÑANA AFICIONADOS

Lekunberri

A las 8. Memorial Guillermo Mazo. Cuatro y medio. Juvenil. Eskudero contra Gastearena.

