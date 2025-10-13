Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 13 de octubre

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:18

RESULTADOS

Lekunberri

Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo B. Eskiroz, 16; Amiano, 22. Primera. Grupo A. Bakaikoa, 22; Zabala, 21. Ezkurdia y Gaskue, 16; Peio Etxeberria y Martija, 22.

Ezkaroz

Mikelarena y Baztan, 21; Iturregi e Ilarregi, 30. Campeonato de Parejas de e-Remonte. Semifinal. Ida. Iturregi y Barricart, 20; Otxandorena y Otano, 35.

Atano III de Donostia

Hiru Hiriburuak. Tercer puesto. Salsamendi y Bertiz, 18; Uriarte y Bergara, 12. Final. Zabaleta y Mendizabal, 17; Etxegarai y Gaminde, 22.

Antzuola

Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Etxaniz y Balerdi (Olalde), 19; Cestau y Erasun (Behar Zana), 22.

Gartzaron

Cuartos. Alevín. Arratibel y Aldasoro, 18; Ongai y Erbiti, 8. Infantil. Eizagirre y Labaka, 18; Orkin y Okiñena, 4. Juvenil. Paraguayo y Anzizar, 18; Iparragirre y Urrestilla, 10. Olaiz y Aitor Etxeberria, 16; Izagirre y Figueroa, 22. Chicas. Altxu y Crespon ,18; Iparragirre y Balerdi, 10. Sénior. Barbajero y Alduntzin, 22; Vidan y Telletxea, 7.

Memorial Enrique Abril

Rebote. Memorial Enrique Abril. Luzean, 13; Senpere, 2. Kanboarrak, 13; Zubieta I, 1.

HOY PROFESIONALES

Ezkurdi de Durango

A las 7.30. Cesta. Elaia y Maia contra Helena y Arai. Master Series. Final. Urreisti y Zabala contra Barandika y Lekerika.

HOY AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Semifinales. Élite. Jorge Fernández y Odriozola contra Julen Alberdi y Landa. Beñat Apezetxea y Aizpuru contra Ekain Lizeaga y Markel Lizeaga.

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 13 de octubre

