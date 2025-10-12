Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de octubre

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:07

RESULTADOS

Bizkaia de Bilbao

Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo A. Murua, 11; Rekalde, 22. Primera. Grupo A. Altuna III, 22; Peña II, 13. Artola y Ugartemendia, 22; Zubizarreta III e Imaz, 18.

Azkoitia

Viernes noche. Artola e Iztueta, 8; Elordi y Rezusta, 22.

Galarreta de Hernani

Remonte. Gross jaialdia. Semifinales. Jabalera y Barrenetxea IV, 1; Goikoetxea V y Larrañaga, 2 (10-7, 9-10 y 3-5). Azpiroz y Juanenea, 0; Ezkurra II y Zubiri, 2 (3-10 y 6-10). Final. Ezkurra II y Zubiri, 0; Goikoetxea V y Larrañaga, 2 (5-10 y 9-10)

Beotibar de Tolosa

Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Juvenil. Primera. Artola y Karrera (Tolosa), 10; Otaegi y Elola (Behar Zana), 22.

Gartzaron

Cuartos. Alevín. Mauleon y Agirre, 18; Juaristi y Mendizabal, 10. Infantil. Iraola y Peñagarikano, 6; Areitio y Madariaga, 18. Neskak. Lizarralde y Zabala, 10; Sorondo y Rey, 18. Cadete. Etxaniz y Olano, 15; Zufiria y Ugartemendia, 18. Juvenil. Murua y Ormaetxea, 22; Landa y Meabe, 9. Sénior. Anso y Apeztegia, 21; Murgiondo y Lazkoz, 22.

Atxondo

Baqué txapelketa. Finales. Cadete. Otxoantezana, 8; Anzizar, 18. Juvenil. Rekalde, 22; Okiñena, 14.

Senpere

Campeonato de Euskal Herria de bote luzea. Final. Gipuzkoa II, 5; Bizkaia, 4.

HOY PROFESIONALES

Lekunberri

A las 5.30. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo B. Eskiroz contra Amiano. Primera. Grupo A. Bakaikoa contra Zabala. Ezkurdia y Gaskue contra Peio Etxeberria y Martija.

Ezkaroz

A las 12.30. Mikelarena y Baztan contra Ezkurra III e Ilarregi. Campeonato de Parejas de e-Remonte. Semifinal. Ida. Iturregi y Barricart contra Otxandorena y Otano.

HOY AFICIONADOS

Atano III de Donostia

A las 12. Hiru Hiriburuak. Tercer puesto. Salsamendi y Bertiz contra Uriarte y Bergara. Final. Zabaleta y Mendizabal contra Etxegarai y Gaminde.

Antzuola

A las 12. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Etxaniz y Balerdi (Olalde) contra Cestau y Erasun (Behar Zana).

Gartzaron

A las 10. Cuartos. Alevín. Arratibel y Aldasoro contra Ongai y Erbiti. Infantil. Eizagirre y Labaka contra Orkin y Okiñena. Juvenil. Paraguayo y Anzizar contra Iparragirre y Urrestilla. Olaitz y Aitor Etxeberria contra Izagirre y Figueroa. Sénior. Barbajero y Alduntzin contra Vidan y Telletxea. Villabona-Plaza

A las 10.30. Rebote. Memorial Enrique Abril. Luzean-Senpere.

Zubieta-Plaza

A las 10.30. Rebote. Memorial Enrique Abril. Kanboarrak-Zubieta I.

MAÑANA PROFESIONALES

Ezkurdi de Durango

A las 7.30. Cesta. Elaia y Maia contra Helena y Arai. Master Series. Final. Urreisti y Zabala contra Barandika y Lekerika.

