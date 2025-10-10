Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 10 de octubre

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:33

Comenta

RESULTADOS

Lazkao

Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Ibarluzea y Oliden (Lapke II), 22; Murua e Irazustabarrena (Intxurre), 19.

Zaldibar

Torneo Olazar. Parejas. Etxeita y Erkiaga, 22; Etxaniz y Balerdi, 16. Hormaetxe y Ander Garmendia, 22; Aranbarri y Albeniz, 5.

HOY PROFESIONALES

Azkoitia

A las 9.15 de la noche. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo B. Egiguren V contra Senar. Primera. Grupo B. Ezkurdia contra Larrazabal. Artola e Iztueta contra Elordi y Rezusta.

Villava

A las 6. Darío y Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Grupo B. Jaka contra Peio Etxeberria. Serie B. Grupo A. Agirre contra Salaberria.

Marcilla

A las 6. Sagaseta y Baztan contra Ezkurra III y Agirrezabala. Campeonato de Parejas de e-Remonte. Semifinal. Ida. Zeberio II y Mitxeo contra Matxin III y Ion.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Torneo por equipos. Parejas. Poey y Mirailh contra Zarraga y Canton. Individual. Kevin Pérez contra Camiade.

HOY AFICIONADOS

Fuenmayor

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Rekalde y Salinas contra Madina y Meabe. Sénior. Igoa y Canseco contra Beitia y Calvo.

Ataun

A las 7. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Élite. Ibarrola contra Salsamendi. Bertiz contra Lopez.

Lazkao

A las 5.45. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Beñat Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke I) contra Azketa y Elizegi (Tartaloetxe).

Hernani

A las 7. Camp. de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Apaolaza y Markel Lizeaga (Hernani) contra Ekhi Irribarria y Albeniz (Tolosa).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  10. 10

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 10 de octubre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 10 de octubre