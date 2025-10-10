Resultados de ayer y partidos de hoy, 10 de octubre

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:33 Comenta Compartir

RESULTADOS

Lazkao

Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Ibarluzea y Oliden (Lapke II), 22; Murua e Irazustabarrena (Intxurre), 19.

Zaldibar

Torneo Olazar. Parejas. Etxeita y Erkiaga, 22; Etxaniz y Balerdi, 16. Hormaetxe y Ander Garmendia, 22; Aranbarri y Albeniz, 5.

HOY PROFESIONALES

Azkoitia

A las 9.15 de la noche. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo B. Egiguren V contra Senar. Primera. Grupo B. Ezkurdia contra Larrazabal. Artola e Iztueta contra Elordi y Rezusta.

Villava

A las 6. Darío y Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Grupo B. Jaka contra Peio Etxeberria. Serie B. Grupo A. Agirre contra Salaberria.

Marcilla

A las 6. Sagaseta y Baztan contra Ezkurra III y Agirrezabala. Campeonato de Parejas de e-Remonte. Semifinal. Ida. Zeberio II y Mitxeo contra Matxin III y Ion.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Torneo por equipos. Parejas. Poey y Mirailh contra Zarraga y Canton. Individual. Kevin Pérez contra Camiade.

HOY AFICIONADOS

Fuenmayor

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Rekalde y Salinas contra Madina y Meabe. Sénior. Igoa y Canseco contra Beitia y Calvo.

Ataun

A las 7. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Élite. Ibarrola contra Salsamendi. Bertiz contra Lopez.

Lazkao

A las 5.45. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Beñat Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke I) contra Azketa y Elizegi (Tartaloetxe).

Hernani

A las 7. Camp. de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Apaolaza y Markel Lizeaga (Hernani) contra Ekhi Irribarria y Albeniz (Tolosa).