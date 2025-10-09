Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 9 de octubre

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:28

RESULTADOS

Egia-Donostia

Memorial Juanito Álvarez. Cuartos. Promesas. Sarasibar y Garaño, 22; Nazabal y Segurola, 13. Élite. Julen Alberdi y Landa, 22; Aitor Altuna y Aranguren, 12.

HOY AFICIONADOS

Lazkao

A las 8. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Ibarluzea y Oliden (Lapke II) contra Murua e Irazustabarrena (Intxurre).

Zaldibar

A las 9 de la noche. Torneo Olazar. Parejas. Etxeita y Erkiaga contra Etxaniz y Balerdi. Hormaetxe y Ander Garmendia contra Julen Alberdi y Albeniz.

MAÑANA PROFESIONALES

Azkoitia

A las 9.15 de la noche. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Grupo B. Egiguren V contra Senar. Primera. Grupo B. Ezkurdia contra Larrazabal. Artola e Iztueta contra Elordi y Rezusta.

Villava

A las 6. Darío y Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II. Campeonato del Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Grupo B. Jaka contra Peio Etxeberria. Serie B. Grupo A. Agirre contra Salaberria.

MAÑANA AFICIONADOS

Fuenmayor

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Rekalde y Salinas contra Madina y Meabe. Sénior. Igoa y Canseco contra Beitia y Calvo.

Ataun

A las 7. Emakume Master Cup. Cuatro y medio.

Lazkao

A las 5.30. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Beñat Zubiozarreta y Beñat Garmendia (Lapke I) contra Azketa y Elizegi (Tartaloetxe).

Hernani

A las 7. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Sénior. División de Honor. Apaolaza y Markel Lizeaga (Hernani) contra Ekhi Irribarria y Albeniz (Tolosa).

