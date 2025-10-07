Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 7 de octubre

Martes, 7 de octubre 2025, 08:42

Comenta

RESULTADOS

Ezkurdi de Durango

Cesta. Master Series. Semifinales. Urreisti y Zabala, 2; Olharan e Ibarluzea, 1 (10-15, 15-9 y 5-1). Erkiaga y Del Río, 1; Barandika y Lekerika, 2 (10-15, 15-12 y 4-5).

HOY AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Promesas. Rekalde y Egiguren contra Beitia y Nico Fernández. Élite. Jorge Fernández y Odriozola contra Gutiérrez y Beloki.

MAÑANA AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Promesas. Sarasibar y Garaño contra Nazabal y Galarza. Élite. Julen Alberdi y Landa contra Aitor Altuna y Aranguren.

