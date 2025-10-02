Resultados de ayer y partidos de hoy, 2 de octubre
Jueves, 2 de octubre 2025, 10:24
RESULTADOS
Egia-Donostia
Memorial Juanito Álvarez. Cuartos. Promesas. Ramirez y Segurola, 14; Olaiz y Aitor Etxeberria, 22. Élite. Etxaniz y Bernaola, 14; Eñaut Lizeaga y Markel Lizeaga, 22.
HOY AFICIONADOS
Zaldibar
A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Parejas. Beñat Apezetxea y Santesteban contra Oskoz y Oliden. Karregal y Elorz contra Lerena y Altuzarra.
MAÑANA PROFESIONALES
Alegia
A las 7.30. Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Eskiroz contra Salaverri II (sustituye a Morgaetxebarria, que se ha roto la falange distal del dedo corazón de la mano izquierda). Primera. Artola contra Bakaikoa.
Zalla
A las 9.15 de la noche. Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Lizeaga contra Murua. Primera. Ezkurdia contra Elordi. Agirre y Ugartemendia contra Salaberria y Eskuza.
Galarreta de Hernani
A las 5.30. Remonte. Kronika jaialdia. Semifinales a 20 tantos. Aiestaran VII y Barrenetxea IV contra Goikoetxea V y Apezetxea. Aldabe y Aiestaran VI contra Gurrutxaga y Zubiri. Final.
MAÑANA AFICIONADOS
Villabona
A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Sagastibeltza y Beroz contra Perurena y Castro. Sénior. Ibarluzea y Asier Balerdi contra Apaolaza y Leonet.
