Resultados de ayer y partidos de hoy, 24 de noviembre
Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:24
RESULTADOS
Aoiz
Campeonato de Parejas. Serie B. Zubizarreta III y Aranguren, 18; Amiano y Eskiroz, 22. Primera. Jaka e Iztueta, 22; Larrazabal y Mariezkurrena II, 21.
Galarreta de Hernani
Palestinaren alde. Mano. Apaolaza e Ibai Zabala, 16; Mikel Goñi y Elizegi, 18. Cesta. Helena Barrenetxea y Maia, 2; Ortiz de Mendibil y Eneritz Lizardi, 0 (15-14 y 15-12). Remonte. Aldabe y Aiestaran VI, 1; Goikoetxea V y Larrañaga, 2 (13-15, 15-13 y 5-8).
Galdakao
Remonte. Herriz herri. Deskarga y Zubiri, 0; Aiestaran VII y Eskudero, 2 (13-15 y 14-15). Jabalera y Juanenea, 0; Aldabe y Azpiroz, 2 (11-15 y 11-15).
Irurita
Remonte. Individual. Previas. Doble triangular. Mitxeo, 20; Ezkurra III, 13. Iturregi, 20; Ezkurra III, 15. Mitxeo, 20; Iturregi , 6. Otxandorena, 20; Osés, 4. Sagaseta, 20; Osés, 14. Otxandorena, 20; Sagaseta, 16. Clasificados: Mitxeo y Otxandorena.
Bizkaia de Bilbao
Liga de Naciones. Mano. Parejas. Féminas. España, 0; Euskadi, 2 (4-10 y 6-10). Pala corta. Francia, 1; Euskadi, 2 (14-15, 15-12 y 3-10). España, 2; México, 0 (15-5 y 15-4). Estados Unidos, 0; Chile, 2 (8-15 y 12-15). Argentina, 2; Cuba, 0 (15-6 y 15-7). Paleta cuero. Francia, 0; España, 2 (8-15 y 14-15). Estados Unidos, 2; Chile, 0 (15-0 y 15-10). Argentina, 2; Cuba, 0 (15-5 y 15-3). México, 2; Bolivia, 0 (15-0 y 15-0).
Arrigorriaga
Master Laboral Kutxa. Cuatro y medio. Juveniles. Egizabal, 18; Gastiain, 7. Alberro, 18; Lizarralde, 9. Promesas. Arratibel, 15; Marta Gómez, 18. Ozaeta, 18; Uxue Gómez, 11. Insausti, 3; Sagardui, 18. Elite. Ruiz de Infante, 22; Bertiz, 7.
Doneztebe
Bortz Kirol. Zabala, 39; Iriarte, 44. Semifinales. Albiasu contra Karrikaburu y Leparoux contra Iriarte.
HOY PROFESIONALES
Beotibar de Tolosa
A las 5. Egiguren V y Eskuza contra Alberdi II y Erostarbe. Campeonato de Parejas. Primera. Artola e Imaz contra Laso y Albisu.
Gernika
A las 7.30. Cesta. Winter Series. Barandika y Basque contra Goixerri y Manci.
HOY AFICIONADOS
Bizkaia de Bilbao
A las 10. Liga de Naciones. Mano. Hombres. Individual. Francia-Bolivia y México-España. Parejas. México-Bolivia y España-Francia. Pala corta. México-Francia, Euskadi-España, Argentina-Estados Unidos y Cuba-Portugal. Paleta cuero. Francia-Estados Unidos, España-Euskadi, Argentina-México y Cuba-Portugal.
Esperantza de Bilbao
A las 2. Liga de Naciones. Pelota adaptada. Argentina-Portugal y Euskadi-Francia. Mano. Féminas. Individual. España-México y Euskadi-Francia. Parejas. Bolivia-México.
Barakaldo
A las 4. Liga de Naciones. Cesta. Mujeres. España-Euskadi y Francia-México. Hombres. Cuba-España y Euskadi-Francia.
MAÑANA AFICIONADOS
Bizkaia de Bilbao
A las 10. Liga de Naciones.
Barakaldo
A las 4. Liga de Naciones.