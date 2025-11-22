Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 22 de noviembre

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

RESULTADOS

Beasain

Campeonato de Parejas. Serie B. Peña II y Salaverri II, 14; Senar y Ugartemendia, 22. Primera. Elordi y Zabaleta, 22; Zabala y Martija, 13.

Arrasate

Agirre y Erostarbe, 22; Bakaikoa y Eskuza, 15. Campeonato de Parejas. Serie B. Murua y Gabirondo, 22; Rekalde y Bikuña, 9.

Bizkaia de Bilbao

Pala. Torneo Navidad. Previas. Sangines y Gaizka Pérez, 3; Zarraga y Silvestru, 1 (10-9, 10-9, 9-10 y 10-8). Individual. Julen Urkijo, 2; Endika, 3 (10-6, 10-6, 6-10, 4-10 y 2-5).

Areta-Laudio

Campeonato de Euskal Herria élite del cuatro y medio. Cuartos de final. Oskoz, 22; Armaolea, 4.

Huarte

Cuatro y medio. Cuartos de final. Ituarte, 16; Sarasibar, 22. Anso, 19; Beitia, 22.

Nájera

Cuatro y medio. Infantil. Gonzalez, 18; Egiguren, 22. Nuin, 6; Areitio, 18. Promesas. Okiñena, 22; Landa, 13. Élite. Gutiérrez, 15; Ramirez, 22.

Abadiño-Tornosolo

Trinquete. Campeonato de Euskal Herria élite. Jamar y Aspuru, 1; Aurrekoetxea y López de Calle, 2 (15-6, 13-15 y 6-10).

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza contra Salaberria y Gaskue. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Peio Etxeberria y Rezusta.

Olaberria

A las 6. Cuatro y medio. Ados. Naroa Agirre contra Arrastia. Orbegozo contra Iturriaga.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Goikoetxea V y Goikoetxea VI contra Susperregi y Eskudero. Primera. Ansa II y Zubiri contra Aldabe y Azpiroz. Aiestaran VII y Larrañaga contra Jabalera y Martirena.

Irurita

A las 6. Remonte. Individual. Previas. Doble triangular. Mitxeo, Iturregi y Ezkurra II. Otxandorena, Sagaseta y Osés.

HOY AFICIONADOS

Astelena de Eibar

A las 4. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Promesas. Ramirez y Aitor Etxeberria contra Egurrola y Ormaetxea. Izagirre y Moto contra Markel Salaberria y Figueroa. Sénior. Beñat Apezetxea y Elorz contra Ibarluzea y Asier Balerdi.

Azkaine

A las 5. Bortz Kirol. Albiasu contra Leparoux. Karrikaburu contra Gogorza.

Resultados de ayer y partidos de hoy, 22 de noviembre

