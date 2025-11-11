Resultados de ayer y partidos de hoy, 11 de noviembre
Martes, 11 de noviembre 2025, 08:32
RESULTADOS
Gernika
Cesta. Winter Series. Urreisti y López, 2; Barandika y Basque, 0 (15-8 y 15-14).
HOY AFICIONADOS
Uharte Arakil
A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos. Telletxea contra Aldaz. Martínez contra Gómez. Goñi contra Markel Salaberria. Laso contra Anzizar.
MAÑANA AFICIONADOS
Lekunberri
A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos. Baleztena contra Julen Salaberria. Azanza contra Antimasberes. Bidart contra Pérez. Zubillaga contra Nazabal.