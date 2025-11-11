Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 11 de noviembre

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:32

RESULTADOS

Gernika

Cesta. Winter Series. Urreisti y López, 2; Barandika y Basque, 0 (15-8 y 15-14).

HOY AFICIONADOS

Uharte Arakil

A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos. Telletxea contra Aldaz. Martínez contra Gómez. Goñi contra Markel Salaberria. Laso contra Anzizar.

MAÑANA AFICIONADOS

Lekunberri

A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos. Baleztena contra Julen Salaberria. Azanza contra Antimasberes. Bidart contra Pérez. Zubillaga contra Nazabal.

