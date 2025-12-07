Resultados de ayer y partidos de hoy, 7 de diciembre
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:35
RESULTADOS
Barcelona-Vall d'Hebron
Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza, 22; Murua y Gabirondo, 18. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 16; Zabala y Martija, 22.
Azkoitia
Ados. Cuatro y medio. Cuartos. Iturriaga, 22; Agirre, 21. Mendiburu, 22; Olatz Ruiz de Larramendi, 4. Oskoz, 22; Mujika, 12. Barrokal, 22; Aranburu, 8.
Galarreta de Hernani
Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos., 2; Susperregi y Eskudero, 1 (15-9, 13-15 y 8-2). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Ansa II y Zubiri, 2 (8-15 y 11-15). Goikoetxea V-Azpiroz, 0; Aldabe y Larrañaga, 2 (4-15 y 11-15).
Atano III de Donostia
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Semifinales. Cuatro y medio. Aizane Ibarrola, 7 Laia Salsamendi, 22. Promesas. Murua y Julen Salaberria, 22; Nazabal y Okiñena, 3. Sénior. Cestau y Cuairan, 17; Eñaut Lizeaga y Bernaola, 22.
Olaberria
Torneo élite. Semifinales. Paleta cuero. Iribarren e Ibai Pérez, 35; Marcos Pérez y Alkorta, 24. Gavillet y Chatellier, 35; Guille Pérez y Agustín Maldonado, 28. Paleta corta. Gaubeka y Gordon, 25; Garate e Ibargarai, 40. Fusto y Skufca, 40; Mendizabal y Aramendia, 38.
HOY PROFESIONALES
Atano III de Donostia
A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Zubizarreta III y Aranguren contra Senar y Ugartemendia. Primera. Laso y Albisu contra Larrazabal y Mariezkurrena II. Agirre y Lizeaga contra Bakakoa y Aldabe.
Azpeitia
A las 12. Jabalera y Azpiroz contra Aldabe y Larrañaga. Torneo de Azpeitia. Final. Goikoetxea V y Juanenea contra Ansa II y Eskudero.
HOY AFICIONADOS
Beotibar de Tolosa
A las 4.30. Memorial Soroa. Promesas. Otaegi y Ormaetxea contra Landa y Figueroa. Primera. Perurena y Leonet contra Iñaki Galarza y Endika Galarza. Élite. Fernández y Cuairan contra Gutiérrez y Aitor Elizegi.
Basauri
A las 12. Emakume Master Cup. Semifinales. Aldai contra Arrizabalaga. Zabaleta contra Gaminde.
Olaberria
A las 4.30. Finales. Paleta cuero. Infantil-alevín. Cadete. Soberon y Ducamp contra Andonegi y Escalada. Sénior. Iribarren e Ibai Pérez contra Gavillet y Chatellier. Pala corta. Fusto y Skufca contra Garate e Ibargarai.