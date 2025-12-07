Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 7 de diciembre

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:35

Comenta

RESULTADOS

Barcelona-Vall d'Hebron

Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza, 22; Murua y Gabirondo, 18. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 16; Zabala y Martija, 22.

Azkoitia

Ados. Cuatro y medio. Cuartos. Iturriaga, 22; Agirre, 21. Mendiburu, 22; Olatz Ruiz de Larramendi, 4. Oskoz, 22; Mujika, 12. Barrokal, 22; Aranburu, 8.

Galarreta de Hernani

Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos., 2; Susperregi y Eskudero, 1 (15-9, 13-15 y 8-2). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Ansa II y Zubiri, 2 (8-15 y 11-15). Goikoetxea V-Azpiroz, 0; Aldabe y Larrañaga, 2 (4-15 y 11-15).

Atano III de Donostia

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Semifinales. Cuatro y medio. Aizane Ibarrola, 7 Laia Salsamendi, 22. Promesas. Murua y Julen Salaberria, 22; Nazabal y Okiñena, 3. Sénior. Cestau y Cuairan, 17; Eñaut Lizeaga y Bernaola, 22.

Olaberria

Torneo élite. Semifinales. Paleta cuero. Iribarren e Ibai Pérez, 35; Marcos Pérez y Alkorta, 24. Gavillet y Chatellier, 35; Guille Pérez y Agustín Maldonado, 28. Paleta corta. Gaubeka y Gordon, 25; Garate e Ibargarai, 40. Fusto y Skufca, 40; Mendizabal y Aramendia, 38.

HOY PROFESIONALES

Atano III de Donostia

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Zubizarreta III y Aranguren contra Senar y Ugartemendia. Primera. Laso y Albisu contra Larrazabal y Mariezkurrena II. Agirre y Lizeaga contra Bakakoa y Aldabe.

Azpeitia

A las 12. Jabalera y Azpiroz contra Aldabe y Larrañaga. Torneo de Azpeitia. Final. Goikoetxea V y Juanenea contra Ansa II y Eskudero.

HOY AFICIONADOS

Beotibar de Tolosa

A las 4.30. Memorial Soroa. Promesas. Otaegi y Ormaetxea contra Landa y Figueroa. Primera. Perurena y Leonet contra Iñaki Galarza y Endika Galarza. Élite. Fernández y Cuairan contra Gutiérrez y Aitor Elizegi.

Basauri

A las 12. Emakume Master Cup. Semifinales. Aldai contra Arrizabalaga. Zabaleta contra Gaminde.

Olaberria

A las 4.30. Finales. Paleta cuero. Infantil-alevín. Cadete. Soberon y Ducamp contra Andonegi y Escalada. Sénior. Iribarren e Ibai Pérez contra Gavillet y Chatellier. Pala corta. Fusto y Skufca contra Garate e Ibargarai.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  4. 4 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  5. 5 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  6. 6 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  8. 8

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  9. 9

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  10. 10 Cuando la naturaleza nos demuestra su furia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 7 de diciembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 7 de diciembre