Resultados de ayer y partidos de hoy, 6 de diciembre

RESULTADOS

Amorebieta

Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue, 22; Rekalde y Bikuña, 13. Primera. Elordi y Zabaleta, 22; Peio Etxeberria y Rezusta, 14.

Aoiz

Remonte. Matxin III y Baztan, 35; Sagaseta y Agirrezabala, 27. Torneo de Navidad. Individual. Semifinal. Ion, 27; Otano, 30.

Bizkaia de Bilbao

Torneo de Navidad. Julen Urkijo y Aramendia, 2; Endika y Brefel, 3 (10-7, 9-10, 10-2, 3-10 y 4-5). Necol y Dariel, 3; Mendizabal y Trannoy, 2 (9-10, 7-10, 10-8, 10-8 y 5-4).

Lezama

Promesas. Egurrola y Calvo, 18; Rekalde y Plaza, 22. Primera. Eneko Labaka y Asier Balerdi, 22; Aitor Etxebarria e Irazustabarrena, 12.

Huarte

Cuatro y medio. Semifinales. Nahia Vertiz, 7; Ibarrola, 22. Leyre Oskoz, 15; Mendiburu, 22.

Nájera

Cuatro y medio. Cuartos. Infantil. Igoa, 15; Gonzalez, 18. Cadete. Ugartemendia, 10; Illarramendi, 18. Iparragirre, 11; Mantzizidor, 18. Élite. Lerena, 22; Hormaetxe, 18.

Abadiño-Tornosolo

Trinquete. Campeonato de Euskal Herria. Tercer puesto. Santamaría y Uribe, 0; Aurrekoetxea y López de Calle, 2 (7-15 y 14-15). Final. Taberna y Otaduy, 2; Larrañaga y Chiapusso, 0 (15-12 y 15-8).

HOY PROFESIONALES

Barcelona-Vall d'Hebron

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza contra Murua y Gabirondo. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Zabala y Martija.

Azkoitia

A las 6. Ados. Cuatro y medio. Cuartos. Iturriaga contra Agirre. Mendiburu contra Olatz Ruiz de Larramendi. Oskoz contra Mujika. Barrokal contra Aranburu.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos. contra Susperregi y Eskudero. Primera. Jabalera y Juanenea contra Ansa II y Zubiri. Aldabe y Martirena contra Goikoetxea V y Larrañaga.

HOY AFICIONADOS

Atano III de Donostia

A las 4. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Semifinales. Cuatro y medio. Aizane Ibarrola contra Laia Salsamendi. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Nazabal y Okiñena. Sénior. Cestau y Cuairan contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.

Olaberria

A las 4.30. Torneo élite. Semifinales. Paleta cuero. Iribarren e Ibai Pérez contra Marcos Pérez y Alkorta. Gavillet y Chatellier contra Guille Pérez y Agustín Maldonado. Paleta corta. Gaubeka y Gordon contra Garate e Ibargarai. Fusto y Skufca contra Mendizabal y Aramendia.