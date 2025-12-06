Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 6 de diciembre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:48

Comenta

RESULTADOS

Amorebieta

Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue, 22; Rekalde y Bikuña, 13. Primera. Elordi y Zabaleta, 22; Peio Etxeberria y Rezusta, 14.

Aoiz

Remonte. Matxin III y Baztan, 35; Sagaseta y Agirrezabala, 27. Torneo de Navidad. Individual. Semifinal. Ion, 27; Otano, 30.

Bizkaia de Bilbao

Torneo de Navidad. Julen Urkijo y Aramendia, 2; Endika y Brefel, 3 (10-7, 9-10, 10-2, 3-10 y 4-5). Necol y Dariel, 3; Mendizabal y Trannoy, 2 (9-10, 7-10, 10-8, 10-8 y 5-4).

Lezama

Promesas. Egurrola y Calvo, 18; Rekalde y Plaza, 22. Primera. Eneko Labaka y Asier Balerdi, 22; Aitor Etxebarria e Irazustabarrena, 12.

Huarte

Cuatro y medio. Semifinales. Nahia Vertiz, 7; Ibarrola, 22. Leyre Oskoz, 15; Mendiburu, 22.

Nájera

Cuatro y medio. Cuartos. Infantil. Igoa, 15; Gonzalez, 18. Cadete. Ugartemendia, 10; Illarramendi, 18. Iparragirre, 11; Mantzizidor, 18. Élite. Lerena, 22; Hormaetxe, 18.

Abadiño-Tornosolo

Trinquete. Campeonato de Euskal Herria. Tercer puesto. Santamaría y Uribe, 0; Aurrekoetxea y López de Calle, 2 (7-15 y 14-15). Final. Taberna y Otaduy, 2; Larrañaga y Chiapusso, 0 (15-12 y 15-8).

HOY PROFESIONALES

Barcelona-Vall d'Hebron

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza contra Murua y Gabirondo. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Zabala y Martija.

Azkoitia

A las 6. Ados. Cuatro y medio. Cuartos. Iturriaga contra Agirre. Mendiburu contra Olatz Ruiz de Larramendi. Oskoz contra Mujika. Barrokal contra Aranburu.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos. contra Susperregi y Eskudero. Primera. Jabalera y Juanenea contra Ansa II y Zubiri. Aldabe y Martirena contra Goikoetxea V y Larrañaga.

HOY AFICIONADOS

Atano III de Donostia

A las 4. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Semifinales. Cuatro y medio. Aizane Ibarrola contra Laia Salsamendi. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Nazabal y Okiñena. Sénior. Cestau y Cuairan contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.

Olaberria

A las 4.30. Torneo élite. Semifinales. Paleta cuero. Iribarren e Ibai Pérez contra Marcos Pérez y Alkorta. Gavillet y Chatellier contra Guille Pérez y Agustín Maldonado. Paleta corta. Gaubeka y Gordon contra Garate e Ibargarai. Fusto y Skufca contra Mendizabal y Aramendia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  3. 3 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  4. 4

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  5. 5

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»
  6. 6

    Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «El piloto nos dijo que la ventanilla se estaba agrietando»
  9. 9 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 6 de diciembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 6 de diciembre