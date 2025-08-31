Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 31 de agosto

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:12

RESULTADOS

Lumbier

Masters CaixaBank. Serie B. Bakaikoa y Bikuña, 22; Murua y Aranguren, 18. Primera. Elordi y Albisu, 18; Larrazabal y Rezusta, 22.

Irurtzun

Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz, 22; Senar y Gaskue, 17.

Berriozar

Agirre y Mariezkurrena II, 22; Peio Etxeberria y Martija, 15.

Nepas

Egiguren V y Aldabe, 22; Exposito y Erostarbe, 19.

Dicastillo

Udara CaixaBank. Barrokal y Arrastia, 5; Ruiz de Infante y Galeano, 22.

Galarreta de Hernani

Remonte. Ezkurra II y Larrañaga, x; Aldabe y Azpiroz, x (13-15 y 12-15). Individual. Liguilla. Ansa II, 13; Barrenetxea IV, 30. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri, 1; Gurrutxaga y Apezetxea, 2 (15-8, 13-15 y 3-8).

Lekeitio

Cesta. Master Series. Celaya y Paul, 12; Arrasate y Ortzi, 25. Final. Goitia y Lekerika, 2; Urreisti y Del Río, 0 (15-11 y 15-11).

El Antiguo-Donostia

Finales. Mujeres. Etxegarai y Gaminde, 22; Zabaleta y Mendiburu, 20. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño, 22; Oihan Etxeberria y Leonet, 21. Primera. Rekalde y Apeztegia, 13; Beñat Apezetxea y Loza, 22.

Olaberria

Infantil. Agirre y Aranburu, 10; Arrieta y Artola, 22. Juvenil. Landa y Munduate, 22; Pérez y Alberdi, 8.

HOY PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Alberdi II y Gabirondo. Primera. Artola y Martija contra Zabala y Mariezkurrena II.

Legasa

A las 11.15. Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo contra Aranburu y Mujika.

Arazuri

A las 6. Plazaz plaza. Aldaregia y Agirre contra Oskoz y Arrastia.

HOY AFICIONADOS

El Antiguo

A las 5. Abuztuak 31 txapelketa. Finales. Cadete. Zufiria e Illarramendi contra Baleztena y Olano. Juvenil. Antimasberes y Okiñena contra Otegi y Beroz. Sénior. Apaolaza y Atxa contra Sasiain y Aranguren.

