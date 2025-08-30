Resultados de ayer y partidos de hoy, 30 de agosto
Sábado, 30 de agosto 2025, 06:11
RESULTADOS
Atano III de Donostia
Donostia Hiria. Finales. Serie B. Egiguren V y Bikuña, 22; Zubizarreta III y Lizeaga, 18. Primera. Altuna III y Rezusta, 22; Artola e Iztueta, 6.
Elgoibar
Alberdi II y Salaverri II, 11; Exposito y Erostarbe, 22. Senar y Aranguren, 18; Murua y Gaskue, 22.
Eugi
Agirre y Eskiroz, 22; De la Fuente y Eskuza, 20.
Hondarribia
Cesta punta. Semifinal. Master Series. Erika y Gisela, 2; Naroa y Elize, 0 (15-6 y 15-9). Grand Slam. Grupo B. Bixente y Atain, 2; Txanika y Salegi, 1 (15-11, 8-15 y 5-2).
Pau
Cesta punta. Pau Cup. Semifinal. Johan y Gorka, 0; Olharan y Manci, 2 (13-15 y 13-15).
Bizkaia de Bilbao
Pala. Zarraga y Silvestru, 0; Sangines y Gaizka Pérez, 3 (7-10, 6-10 y 5-10). Individual sub-22. Final. Julen Urkijo, 3; Camiade, 0 (10-5, 10-4 y 10-2).
Zumaia
Jueves noche. Dinastía Etxabe. Final. Sub-23. Unai Amiano y Landa, 22; Beñat Apezetxea y Santesteban, 10.
Baños de Río Tobía
Primera. Ramirez y Cestau, 22; Uriarte y Nicolás, 19. Altuzarra III y Altuzarra II, 17; Barbajero y Zuasti, 22.
HOY PROFESIONALES
Lumbier
A las 6. Masters CaixaBank. Serie B. Zubizarreta III y Bikuña contra Murua y Aranguren. Primera. Elordi y Albisu contra Larrazabal y Rezusta.
Irurtzun
A las 10 de la noche. Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz contra Senar y Gaskue. Primera. Ezkurdia e Iztueta contra Jaka y Zabaleta.
Berriozar
A las 8. Agirre y Mariezkurrena II contra Peio Etxeberria y Martija.
Nepas
A las 11.30 de la mañana. Egiguren V y Aldabe contra Exposito y Erostarbe.
Tirapu
A las 12. Plazaz plaza. Aranburu y Mujika contra Aldaregia y Agirre.
Dicastillo
A las 6. Udara CaixaBank. Barrokal y Arrastia contra Ruiz de Infante y Galeano.
Galarreta de Hernani
A las 3.30. Remonte. Ezkurra II y Larrañaga contra Aldabe y Azpiroz. Individual. Liguilla. Ansa II contra Barrenetxea IV. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri contra Gurrutxaga y Apezetxea.
Lekeitio
A las 7. Cesta. Master Series. Celaya y Paul contra Arrasate y Ortzi. Final. Goitia y Lekerika contra Urreisti y Del Río.
HOY AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 11 de la mañana. Finales. Mujeres. Etxegarai y Gaminde contra Zabaleta y Mendiburu. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Beñat Apezetxea y Loza.
MAÑANA PROFESIONALES
Beotibar de Tolosa
A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Alberdi II y Gabirondo. Primera. Artola y Martija contra Zabala y Mariezkurrena II.
