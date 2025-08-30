Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 30 de agosto

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:11

RESULTADOS

Atano III de Donostia

Donostia Hiria. Finales. Serie B. Egiguren V y Bikuña, 22; Zubizarreta III y Lizeaga, 18. Primera. Altuna III y Rezusta, 22; Artola e Iztueta, 6.

Elgoibar

Alberdi II y Salaverri II, 11; Exposito y Erostarbe, 22. Senar y Aranguren, 18; Murua y Gaskue, 22.

Eugi

Agirre y Eskiroz, 22; De la Fuente y Eskuza, 20.

Hondarribia

Cesta punta. Semifinal. Master Series. Erika y Gisela, 2; Naroa y Elize, 0 (15-6 y 15-9). Grand Slam. Grupo B. Bixente y Atain, 2; Txanika y Salegi, 1 (15-11, 8-15 y 5-2).

Pau

Cesta punta. Pau Cup. Semifinal. Johan y Gorka, 0; Olharan y Manci, 2 (13-15 y 13-15).

Bizkaia de Bilbao

Pala. Zarraga y Silvestru, 0; Sangines y Gaizka Pérez, 3 (7-10, 6-10 y 5-10). Individual sub-22. Final. Julen Urkijo, 3; Camiade, 0 (10-5, 10-4 y 10-2).

Zumaia

Jueves noche. Dinastía Etxabe. Final. Sub-23. Unai Amiano y Landa, 22; Beñat Apezetxea y Santesteban, 10.

Baños de Río Tobía

Primera. Ramirez y Cestau, 22; Uriarte y Nicolás, 19. Altuzarra III y Altuzarra II, 17; Barbajero y Zuasti, 22.

HOY PROFESIONALES

Lumbier

A las 6. Masters CaixaBank. Serie B. Zubizarreta III y Bikuña contra Murua y Aranguren. Primera. Elordi y Albisu contra Larrazabal y Rezusta.

Irurtzun

A las 10 de la noche. Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz contra Senar y Gaskue. Primera. Ezkurdia e Iztueta contra Jaka y Zabaleta.

Berriozar

A las 8. Agirre y Mariezkurrena II contra Peio Etxeberria y Martija.

Nepas

A las 11.30 de la mañana. Egiguren V y Aldabe contra Exposito y Erostarbe.

Tirapu

A las 12. Plazaz plaza. Aranburu y Mujika contra Aldaregia y Agirre.

Dicastillo

A las 6. Udara CaixaBank. Barrokal y Arrastia contra Ruiz de Infante y Galeano.

Galarreta de Hernani

A las 3.30. Remonte. Ezkurra II y Larrañaga contra Aldabe y Azpiroz. Individual. Liguilla. Ansa II contra Barrenetxea IV. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri contra Gurrutxaga y Apezetxea.

Lekeitio

A las 7. Cesta. Master Series. Celaya y Paul contra Arrasate y Ortzi. Final. Goitia y Lekerika contra Urreisti y Del Río.

HOY AFICIONADOS

El Antiguo-Donostia

A las 11 de la mañana. Finales. Mujeres. Etxegarai y Gaminde contra Zabaleta y Mendiburu. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Beñat Apezetxea y Loza.

MAÑANA PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Alberdi II y Gabirondo. Primera. Artola y Martija contra Zabala y Mariezkurrena II.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 30 de agosto

Resultados de ayer y partidos de hoy, 30 de agosto