Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 29 de agosto

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:23

RESULTADOS

Zumaia

Dinastía Etxabe. Finales. Cesta. Erik y Uranga, 2; Cosme y Atain, 0 (12-10 y 12-9). Mano. Juvenil. Egurrola y Moto, 14; Murua y Aitor Etxeberria, 22.

Plaza de la Trinidad-Donostia

Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Bidezabal y Alkorta, 12; Zufiria e Illarramendi, 22. Juvenil. Madina y Artetxe, 17; Antimasberes y Okiñena, 22. Sénior. Sasiain y Aranguren, 22; Olaizola y Aranburu, 14.

Artikutza

Goiuri Zabaleta y Erasun, 14; Galardi y Gaminde, 13. Oier Zabaleta y Aranburu, 22; Olaiz hnos., 21.

HOY PROFESIONALES

Atano III de Donostia

A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Finales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Zubizarreta III y Lizeaga. Primera. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.

Elgoibar

A las 5.30. Exposito y Erostarbe contra Alberdi II y Salaverri II. Senar y Aranguren contra Murua y Gaskue.

Eugi

A las 5.30. Agirre y Eskiroz contra De la Fuente y Eskuza.

Hondarribia

A las 8. Cesta. Semifinales. Master Series. Erika y Gisela contra Naroa y Elize. Grand Slam. Bixente y Atain contra Txanika y Salegi.

Pau

A las 8. Cesta. Pau Cup. Semifinal. Johan y Gorka contra Olharan y Manci.

HOY AFICIONADOS

Olaberria

A las 6. Infantil. Agirre y Aranburu contra Arrieta y Arrola. Juvenil. Landa y Munduate contra Pérez y Alberdi.

MAÑANA AFICIONADOS

El Antiguo-Donostia

A las 11 de la mañana. Finales. Mujeres. Etxegarai y Gaminde contra Zabaleta y Mendiburu. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Beñat Apezetxea y Loza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 29 de agosto

Resultados de ayer y partidos de hoy, 29 de agosto