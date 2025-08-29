Resultados de ayer y partidos de hoy, 29 de agosto
Viernes, 29 de agosto 2025, 06:23
RESULTADOS
Zumaia
Dinastía Etxabe. Finales. Cesta. Erik y Uranga, 2; Cosme y Atain, 0 (12-10 y 12-9). Mano. Juvenil. Egurrola y Moto, 14; Murua y Aitor Etxeberria, 22.
Plaza de la Trinidad-Donostia
Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Bidezabal y Alkorta, 12; Zufiria e Illarramendi, 22. Juvenil. Madina y Artetxe, 17; Antimasberes y Okiñena, 22. Sénior. Sasiain y Aranguren, 22; Olaizola y Aranburu, 14.
Artikutza
Goiuri Zabaleta y Erasun, 14; Galardi y Gaminde, 13. Oier Zabaleta y Aranburu, 22; Olaiz hnos., 21.
HOY PROFESIONALES
Atano III de Donostia
A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Finales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Zubizarreta III y Lizeaga. Primera. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.
Elgoibar
A las 5.30. Exposito y Erostarbe contra Alberdi II y Salaverri II. Senar y Aranguren contra Murua y Gaskue.
Eugi
A las 5.30. Agirre y Eskiroz contra De la Fuente y Eskuza.
Hondarribia
A las 8. Cesta. Semifinales. Master Series. Erika y Gisela contra Naroa y Elize. Grand Slam. Bixente y Atain contra Txanika y Salegi.
Pau
A las 8. Cesta. Pau Cup. Semifinal. Johan y Gorka contra Olharan y Manci.
HOY AFICIONADOS
Olaberria
A las 6. Infantil. Agirre y Aranburu contra Arrieta y Arrola. Juvenil. Landa y Munduate contra Pérez y Alberdi.
MAÑANA AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 11 de la mañana. Finales. Mujeres. Etxegarai y Gaminde contra Zabaleta y Mendiburu. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Beñat Apezetxea y Loza.
