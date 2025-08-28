Resultados de ayer y partidos de hoy, 28 de agosto
Jueves, 28 de agosto 2025, 06:10
RESULTADOS
Atano III de Donostia
Martes noche. Alberdi II y Ugartemendia, 15; De la Fuente y Aldabe, 22.
El Antiguo-Donostia
Semifinales. Chicas. Zabaleta y Mendiburu, 22; Arraiza y Erasun, 11. Hombres. Promesas. Ibarluzea y Canseco, 11; Oihan Etxeberria y Leonet, 22. Primera. Beñat Apezetxea y Loza, 22; Eñaut Lizeaga y Bernaola, 8.
Baños de Río Tobía
Segunda. Bargondia y Petite II, 22; Iñigo y Larrea, 13. Primera. Alduntzin y Loza, 22; Bobadilla y Medel, 9.
HOY AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Finales. Cesta. Erik y Uranga contra Cosme y Atain. Mano. Juvenil. Egurrola y Moto contra Murua y Aitor Etxeberria. Sub-23. Unai Amiano y Landa contra Beñat Apezetxea y Santesteban.
Plaza de la Trinidad-Donostia
A las 5. Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Bidezabal y Alkorta contra Zufiria e Illarramendi. Juvenil. Madina y Artetxe contra Antimasberes y Okiñena. Sénior. Sasiain y Aranguren contra Olaizola y Aranburu.
Artikutza
A las 11.30 de la mañana. Goiuri Zabaleta y Erasun contra Larraitz Galardi y Gaminde. Oier Zabaleta y Aranburu contra Olaiz hnos.
MAÑANA PROFESIONALES
Atano III de Donostia
A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Finales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Zubizarreta III y Lizeaga. Primera. Altuna III y Rezusta contra Artola e Iztueta.
