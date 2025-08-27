Resultados de ayer y partidos de hoy, 27 de agosto
Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:12
RESULTADOS
Atano III de Donostia
Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Egiguren V y Bikuña, 22; Salaberria y Gabirondo, 5. Primera. Altuna III y Rezusta, 22; Ezkurdia y Zabaleta, 5.
Donibane Lohizune
Cesta. Lucile y Maialen, 2; Elaia y Xana, 1 (7-15, 15-11 y 5-3). Grand Slam. Final. Olharan y Gorka, 0; Johan y López, 2 (14-15 y 11-15).
El Antiguo-Donostia
Semifinales. Chicas. Ibarrola y Ruiz de Larramendi, 20; Etxegarai y Gaminde, 22. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño, 22; Murua y Santesteban, 21. Primera. Rekalde y Apeztegia, 22; Fernández y Sotil, 13.
HOY AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 6.30. Semifinales. Chicas. Zabaleta y Mendiburu contra Arraiza y Erasun. Hombres. Promesas. Ibarluzea y Canseco contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Beñat Apezetxea y Loza contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.
MAÑANA AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Finales. Cesta. Erik y Uranga contra Cosme y Atain. Mano. Juvenil. Egurrola y Moto contra Murua y Aitor Etxeberria. Sub-23. Unai Amiano y Landa contra Beñat Apezetxea y Santesteban.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.