Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 27 de agosto

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:12

RESULTADOS

Atano III de Donostia

Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Egiguren V y Bikuña, 22; Salaberria y Gabirondo, 5. Primera. Altuna III y Rezusta, 22; Ezkurdia y Zabaleta, 5.

Donibane Lohizune

Cesta. Lucile y Maialen, 2; Elaia y Xana, 1 (7-15, 15-11 y 5-3). Grand Slam. Final. Olharan y Gorka, 0; Johan y López, 2 (14-15 y 11-15).

El Antiguo-Donostia

Semifinales. Chicas. Ibarrola y Ruiz de Larramendi, 20; Etxegarai y Gaminde, 22. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño, 22; Murua y Santesteban, 21. Primera. Rekalde y Apeztegia, 22; Fernández y Sotil, 13.

HOY AFICIONADOS

El Antiguo-Donostia

A las 6.30. Semifinales. Chicas. Zabaleta y Mendiburu contra Arraiza y Erasun. Hombres. Promesas. Ibarluzea y Canseco contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Beñat Apezetxea y Loza contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.

MAÑANA AFICIONADOS

Zumaia

A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Finales. Cesta. Erik y Uranga contra Cosme y Atain. Mano. Juvenil. Egurrola y Moto contra Murua y Aitor Etxeberria. Sub-23. Unai Amiano y Landa contra Beñat Apezetxea y Santesteban.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  10. 10

    «Venir a la isla es mejor que ir a Hawaii»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 27 de agosto

Resultados de ayer y partidos de hoy, 27 de agosto