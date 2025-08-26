Resultados de ayer y partidos de hoy, 26 de agosto
Martes, 26 de agosto 2025, 06:14
RESULTADOS
Plaza de la Trinidad-Donostia
Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Arsuaga y Munduate, 11; Baleztena y Olano, 22. Juvenil. Arregi y Figueroa, 21; Otaegi y Beroz, 22. Sénior. Apaolaza y Atxa, 22; Aimar Egiguren y Goiburu, 12.
Udako Master Laboral Kutxa
Aldai y Bergara, 14; Arrizabalaga y Gaminde, 22. Arraiza y Capellán, 22; Etxegarai y Bertiz, 6.
Zumaia
Cesta. Dinastía Etxabe. Semifinales. Erik y Uranga, 2; Celaya y Oyhenard, 0 (12-6 y 12-6). Cosme y Atain, 2; Basterra y Argoitia, 0 (12-10 y 12-8).
HOY PROFESIONALES
Atano III de Donostia
A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Salaberria y Gabirondo. Primera. Altuna III y Rezusta contra Ezkurdia y Zabaleta. Alberdi II y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.
Donibane Lohizune
A las 8.45. Cesta. Grand Slam. Final. Olharan y Gorka contra Johan y López.
HOY AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 6.30. Semifinales. Chicas. Ibarrola y Ruiz de Larramendi contra Etxegarai y Gaminde. Hombres. Promesas. Cestau y Garaño contra Murua y Santesteban. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Fernández y Sotil.
MAÑANA AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 6.30. Semifinales. Chicas. Zabaleta y Mendiburu contra Arraiza y Erasun. Hombres. Promesas. Ibarluzea y Canseco contra Oihan Etxeberria y Leonet. Primera. Beñat Apeztxea y Loza contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.
