Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de agosto
Lunes, 25 de agosto 2025, 06:22
RESULTADOS
Atano III de Donostia
Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Zubizarreta III y Lizeaga, 22; Senar y Ugartemendia, 15. Primera. Artola e Iztueta, 22; Peña II e Imaz, 21. Bakaikoa y Salaverri II, 9; Exposito y Erostarbe, 18.
Elgoibar-Frontón de la Ikastola
Agirre y Morgaetxebarria, 14; Egiguren V y Aldabe, 22. Altuna III y Martija, 22; Jaka y Albisu, 20.
Amezketa
Amezketako Buruz buruko txapeldunak. Finales. Cadete. Oses, 14; Ancizar, 22. Promesas. Ibarluzea, 14; Oihan Etxeberria, 22. Élite. Astiz, 3; Rekalde, 22.
Gartzaron
Alevín. Aierbe y Esnaola, 14; Baztarrika y Mikelperizena, 18. Madariaga y Madariaga, 18; Goldarazena y Centeno, 7. Infantil. Gazpio e Imaz, 8; Areitio y Madariaga, 18. Arrieta y Elizalde, 17; Apezetxea y Eraunzetamurgil, 18. Cadete. Esain y Arzelus, 4; Etxaniz y Olano, 18. Sáez de Asteasu y Gastearena, 9; Ezkurra y Munduate, 18. Sololuze y Otxoantezana, 8; Oiartzabal e Iradi, 18. Juvenil. Madina y Segurola, 22; Trueba y Eguaras, 4. Aldaz y Moto, 22; Uria y Elola, 4. Sénior. Murgiondo y Lazkoz, 22; Goikoetxea hnos., 8. Otxoa y Lizarraga, 7; Barbajero y Alduntzin, 22. Rebole y Villanueva, 22; Ezkurdia y Navarro, 8.
HOY AFICIONADOS
Plaza de la Trinidad-Donostia
A las 5. Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Arsuaga y Munduate contra Baleztena y Olano. Juvenil. Arregi y Figueroa contra Otaegi y Beroz. Sénior. Apaolaza y Atxa contra Aimar Egiguren y Goiburu.
Zumaia
A las 9 de la noche. Cesta. Dinastía Etxabe. Semifinales. Erik y Uranga contra Celaya y Oyhenard. Cosme y Atain contra Basterra y Argoitia.
MAÑANA PROFESIONALES
Atano III de Donostia
A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Salaberria y Gabirondo. Primera. Altuna III y Rezusta contra Ezkurdia y Zabaleta. Alberdi II y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.
