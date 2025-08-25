Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de agosto

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:22

RESULTADOS

Atano III de Donostia

Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Zubizarreta III y Lizeaga, 22; Senar y Ugartemendia, 15. Primera. Artola e Iztueta, 22; Peña II e Imaz, 21. Bakaikoa y Salaverri II, 9; Exposito y Erostarbe, 18.

Elgoibar-Frontón de la Ikastola

Agirre y Morgaetxebarria, 14; Egiguren V y Aldabe, 22. Altuna III y Martija, 22; Jaka y Albisu, 20.

Amezketa

Amezketako Buruz buruko txapeldunak. Finales. Cadete. Oses, 14; Ancizar, 22. Promesas. Ibarluzea, 14; Oihan Etxeberria, 22. Élite. Astiz, 3; Rekalde, 22.

Gartzaron

Alevín. Aierbe y Esnaola, 14; Baztarrika y Mikelperizena, 18. Madariaga y Madariaga, 18; Goldarazena y Centeno, 7. Infantil. Gazpio e Imaz, 8; Areitio y Madariaga, 18. Arrieta y Elizalde, 17; Apezetxea y Eraunzetamurgil, 18. Cadete. Esain y Arzelus, 4; Etxaniz y Olano, 18. Sáez de Asteasu y Gastearena, 9; Ezkurra y Munduate, 18. Sololuze y Otxoantezana, 8; Oiartzabal e Iradi, 18. Juvenil. Madina y Segurola, 22; Trueba y Eguaras, 4. Aldaz y Moto, 22; Uria y Elola, 4. Sénior. Murgiondo y Lazkoz, 22; Goikoetxea hnos., 8. Otxoa y Lizarraga, 7; Barbajero y Alduntzin, 22. Rebole y Villanueva, 22; Ezkurdia y Navarro, 8.

HOY AFICIONADOS

Plaza de la Trinidad-Donostia

A las 5. Abuztuak 31 txapelketa. Semifinales. Cadete. Arsuaga y Munduate contra Baleztena y Olano. Juvenil. Arregi y Figueroa contra Otaegi y Beroz. Sénior. Apaolaza y Atxa contra Aimar Egiguren y Goiburu.

Zumaia

A las 9 de la noche. Cesta. Dinastía Etxabe. Semifinales. Erik y Uranga contra Celaya y Oyhenard. Cosme y Atain contra Basterra y Argoitia.

MAÑANA PROFESIONALES

Atano III de Donostia

A las 9.15 de la noche. Donostia Hiria. Semifinales. Serie B. Egiguren V y Bikuña contra Salaberria y Gabirondo. Primera. Altuna III y Rezusta contra Ezkurdia y Zabaleta. Alberdi II y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  2. 2

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  7. 7

    Asesinato en una tienda de golosinas
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de agosto

Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de agosto