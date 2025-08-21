Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de agosto
Jueves, 21 de agosto 2025, 06:12
RESULTADOS
Bizkaia de Bilbao
Torneo Aste Nagusia. Semifinales. Serie B. Alberdi II y Eskiroz, 10; Senar y Morgaetxebarria, 22. Primera. Jaka y Mariezkurrena II, 17; Artola e Iztueta, 22. Bakaikoa y Salaverri II, 13; Exposito y Erostarbe, 18.
Biarritz
Cesta. Grand Slam. Final. Olharan y Lekerika, 0; Johan y Gorka, 2 (9-15, 12-15).
Donibane Lohizune
Cesta. Grand Slam. Semifinal. Erkiaga y Lekerika, 0; Olharan y Gorka, 2 (9-15 y 7-15). Erkiaga, lesionado en el 5-8 del segundo set, deja su lugar a Bonnin.
El Antiguo-Donostia
Promesas. Murua y Santesteban, 22; Ramirez y Beloki, 11. Primera. Beñat Zubizarreta y Landa, 20; Beñat Apezetxea y Loza, 22.
Baños de Río Tobía
Primera. Bobadilla y Medel, 18; Garatea y Sánchez, 22. Amistoso. Moreno y García, 22; Mito y Koldo, 13.
HOY PROFESIONALES
Donibane Lohizune
A las 8.45. Cesta. Grand Slam. Semifinal. Johan y López contra Tambourindeguy y Manci.
Bizkaia de Bilbao
A las 6.30. Pala. Individual. Sub-22. Etchssahar contra Camiade. Endika contra Julen Urkijo.
HOY AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Murua y Aitor Etxeberria contra Ramirez y Segurola. Sub-23. Beñat Apezetxea y Santesteban contra Beitia y Elorz.
Plaza de la Trinidad-Donostia
A las 4.30. Abuztuak 31 txapelketa. Cuartos. Cadete. Arsuaga y Urrestilla contra Zufiria e Illarramendi. Juvenil. Otaegi y Beroz contra Paraguayo VII y Azpeitia. Sénior. Chiapusso y Aranguren contra Sasiain y Urruzola.
Baños de Río Tobía
A las 10 de la noche. Cuartos. Segunda. Gonzalo y Matute contra Nanclares y Del Rey. Moreno y Koldo contra Garrido y Agirre.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.