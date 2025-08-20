Resultados de ayer y partidos de hoy, 20 de agosto
Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:10
RESULTADOS
Bizkaia de Bilbao
Torneo Aste Nagusia. Semifinales. Serie B. Salaberria y Eskuza, 8; Murua y Bikuña, 22. Primera. Altuna III y Martija, 10; Elordi y Zabaleta, 22. Egiguren V y Aldabe, 17; Zubizarreta III y Ugartemendia, 18.
El Antiguo-Donostia
Promesas. Cestau y Garaño, 22; Beitia y Endika Galarza, 20. Primera. Rekalde y Apeztegia, 22; Eñaut Lizeaga y Bernaola, 13.
Zumaia
Lunes noche. Dinastía Etxabe. Semifinal. Sub-23. Unai Amiano y Landa, 22; Rekalde y Apeztegia, 15.
HOY PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 6.30. Torneo Aste Nagusia. Semifinales. Serie B. Alberdi II y Eskiroz contra Senar y Morgaetxebarria. Primera. Jaka y Mariezkurrena II contra Artola e Iztueta. Bakaikoa y Salaverri II contra Exposito y Erostarbe.
Biarritz
A las 7. Cesta. Grand Slam. Final. Erkiaga y Lekerika contra Johan y Gorka.
HOY AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 7. Promesas. Murua y Santesteban contra Ramirez y Beloki. Primera. Beñat Zubizarreta y Landa contra Beñat Apezetxea y Loza.
MAÑANA AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Murua y Aitor Etxeberria contra Ramirez y Segurola. Sub-23. Beñat Apezetxea y Santesteban contra Beitia y Elorz.
