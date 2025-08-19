Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 19 de agosto

Martes, 19 de agosto 2025, 06:13

RESULTADOS

Bizkaia de Bilbao

Torneo Bizkaia. Final. Sollube, 0; Oiz, 3. Cuatro y medio. Agirre, 1; Peio Etxeberria, 2 (10-8, 3-10 y 0-5). Parejas. Artola y Albisu, 0; Elordi y Zabaleta, 2 (7-10 y 9-10). Mano a mano. Bakaikoa, 0; Exposito, 2 (4-10 y 5-10).

Tafalla

Alberdi II y Eskiroz, 22; Senar y Morgaetxebarria, 20. Jaka e Imaz, 18; Larrazabal y Mariezkurrena II, 22.

Zubieta (Navarra)

Plazaz plaza. Iturriaga y Galeano, 22; Oskoz y Arrastia, 5.

Oibar

Udara CaixaBank. Barrokal y Arrastia, 22; Aldaregia y Agirre, 8.

Biarritz

Cesta. Grand Slam. Semifinal. Erkiaga y Lekerika, 2; Tambourindeguy y López, 0 (15-7 y 15-9).

Zumaia

Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Egurrola y Moto, 22; Salaberria hnos., 13.

Goizueta

Cuatro y medio. Murua, 22; Ramirez, 17. Parejas. Beñat Apezetxea y Urruzola, 22; Olaizola y Markel Lizeaga, 16.

HOY PROFESIONALES

Bizkaia de Bilbao

A las 6.30. Torneo Aste Nagusia. Semifinales. Serie B. Salaberria y Eskuza contra Murua y Bikuña. Primera. Altuna III y Martija contra Elordi y Zabaleta. Zubizarreta III y Ugartemendia contra Egiguren V y Aldabe.

Donibane Lohizune

A las 8.45. Cesta. Grand Slam. Semifinal. Erkiaga y Lekerika contra Olharan y Gorka.

HOY AFICIONADOS

El Antiguo-Donostia

A las 7. Promesas. Cestau y Garaño contra Beitia y Endika Galarza. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.

