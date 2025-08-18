Resultados de ayer y partidos de hoy, 18 de agosto
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:02
RESULTADOS
Zarautz
Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza, 15; Darío y Eskiroz, 22. Primera. Jaka y Zabaleta, 22; Larrazabal y Rezusta, 19.
Uruñuela
Urrutikoetxea e Imaz, 20; Peña II y Ugartemendia, 22.
Vitigudino
Egiguren V y Erostarbe, 19; De la Fuente y Gaskue, 22.
Buñuel
Sábado noche. Masters CaixaBank. Serie B. Salaberria y Aranguren, 21; Senar y Gaskue, 22. Peña II y Gabirondo, 14; Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, 22.
Santacara
Remonte. Sagaseta y Baztan, 27; Oses y Mikelarena, 30. Torneo. Zeberio II y Ion, 29; Matxin III y Barricart, 35.
Torneo de Gartzaron
Alevín. Irurieta e Irurieta, 2; Lizaso y Ongai, 18. Kalleja y Lareki, 18; Urroz y Domeño, 10. Erbiti y Zabaleta, 4; Jauregi y Gorostidi, 18. Uriarte y Zugasti, 3; Zorrozua y Aurrekoetxea, 18. Infantil. Aranzabe y Barriola, 18; Jaka y Goñi, 6. Igoa y Lazkanotegi, 18; Galdos y Azpeitia, 1. Braña y Ardeo, 18; Aranburu y Zuazo, 0. Juantorena y Zubeltzu, 18; Jauregi y Atorrasagasti, 8. Cadete. Espada y Gurbindo, 4; Karrera y Artola, 18. Baleztena y Zubillaga, 12; Garmendia y Albizu, 18. Gonzalo y Rekalde, 16; Laso y Otamendi, 18. Zufiria y Ugartemendia, 18; Garzia e Ijurko, 16. Juvenil. Ruiz y Arruiz, 22; Zabala y Azpeitia, 17. Gordo y Olarra, 10; Altzua y Lopez, 22. Altuna y Caminos, 0; Díaz y Zudaire, 22. Sénior. Gorostidi hnos., 22; Galarza y Armendariz, 20. Gastesi hnos., 0; Eguzkiza y Garaño, 22. Garrido y Mateo, 22; Sarasa y Lazkoz, 13.
HOY PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 6.30. Torneo Bizkaia. Final. Sollube contra Oiz. Cuatro y medio. Agirre contra Peio Etxeberria. Parejas. Artola y Albisu contra Elordi y Zabaleta. Mano a mano. Bakaikoa contra Exposito.
Tafalla
A las 8. Alberdi II y Eskiroz contra Senar y Morgaetxebarria. Jaka e Imaz contra Larrazabal y Mariezkurrena II.
Zubieta (Navarra)
A las 12. Plazaz plaza. Iturriaga y Galeano contra Oskoz y Arrastia.
Oibar
A las 5.30. Udara CaixaBank. Barrokal y Arrastia contra Aldaregia y Agirre.
Biarritz
A las 7. Cesta. Grand Slam. Semifinal. Erkiaga y Lekerika contra Tambourindeguy y López.
HOY AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Egurrola y Moto contra Salaberria hnos. Sub-23. Unai Amiano y Landa contra Rekalde y Apeztegia.
Goizueta
A las 12 del mediodía. Cuatro y medio. Murua contra Ramirez. Parejas. Apezetxea y Apezetxea contra Olaizola y Markel Lizeaga.
MAÑANA PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 6.30. Torneo. Semifinales. Serie B. Salaberria y Eskuza contra Murua y Tolosa. Primera. Altuna III y Martija contra Elordi y Zabaleta. Zubizarreta III y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.
