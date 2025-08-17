Resultados de ayer y partidos de hoy, 17 de agosto
Domingo, 17 de agosto 2025, 06:19
RESULTADOS
Aretxabaleta
Bakaikoa y Ugartemendia, 22; Alberdi II y Salaverri II, 15. Urrutikoetxea e Imaz, 16; Jaka y Albisu, 22.
Agoncillo
Egiguren V y Aldabe, 21; De la Fuente y Erostarbe, 22. Masters CaixaBank. Serie B. Darío y Eskiroz, 22; Zubizarreta III y Bikuña, 14.
Azkoitia
Udara CaixaBank. Arrieta y Mujika, 16; Iturriaga y Arrastia, 18. Aldaregia y Agirre, 20; Oskoz y Orbegozo, 22.
Galarreta de Hernani
Remonte. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri, 2; Jabalera y Eskudero, 1 (15-13, 10-15 y 8-4). Individual. Liguilla. Barrenetxea IV, 30; Juanenea, 18. Ezkurra II y Martirena, 0; Aldabe y Larrañaga, 2 (11-15 y 8-15).
Gernika
Cesta. Grand Slam. Final. Erkiaga y Lekerika, 2; Barandika y Gorka, 0 (15-12 y 15-12).
Bizkaia de Bilbao
Pala. Individual. Sub-22. Liguilla. Endika, 3; Etchessahar, 2 (10-8, 4-10, 10-6, 2-10 y 5-1). Julen Urkijo, 3; Camiade, 0 (10-7, 10-6 y 10-1).
HOY PROFESIONALES
Zarautz
A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza contra Darío y Eskiroz. Primera. Jaka y Zabaleta contra Larrazabal y Rezusta.
Uruñuela
A las 6. Urrutikoetxea y Aranguren contra Peña II y Salaverri II.
Vitigudino
A las 6.30. Egiguren V y Erostarbe contra De la Fuente y Gaskue.
Santacara
A las 12. Remonte. Sagaseta y Baztan contra Oses y Mikelarena. Torneo. Zeberio II y Ion contra Matxin III y Barricart.
HOY AFICIONADOS
Gartzaron
A las 10. Alevín. Infantil. Cadete. Juvenil. Sénior.
