Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de agosto
Sábado, 16 de agosto 2025, 06:12
RESULTADOS
Azkoitia
Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo, 22; Senar y Gaskue, 5. Primera. Altuna III e Imaz, 22; Zabala y Mariezkurrena II, 19.
Meñaka
Masters CaixaBank. Serie B. Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, 22; Zubizarreta III y Bikuña, 13.
Burlada
Agirre y Ugartemendia, 20; Bakaikoa y Lizeaga, 22.
Mallabia
Jueves noche. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta, 21; Elordi y Albisu, 22.
Areso
Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia, 22; Aranburu y Mujika, 12.
Hendaia
Remonte. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala, 35; Iturregi y Ion, 29. Matxin III y Barricart, 21; Otxandorena y Otano, 35.
Hondarribia
Cesta. Orkatz y Alustiza, 16; Erkiaga y Peru, 20. Grand Slam. Grupo A. Arbe y Argoitia, 2; Víctor y Oyhenard, 0 (15-7 y 15-11).
Pau
Cesta. Master II. Final. Johan y Minvielle, 1; Barandika y Gorka, 2 (13-15, 15-13 y 1-5).
Donibane Lohizune
Cesta. Master IV. Final. Laduche y Manci, 0; Tambourindeguy y López, 2 (12-15 y 10-15).
Goizueta
Igoa y Sotil, 14; Mata y Landa, 22.
Zizurkil
Jueves noche. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Finales. Promesas. Cestau, 22; Ibarluzea, 21. Neskak. Erasun, 9; Zabaleta, 22. Élite. Julen Alberdi, 8; Rekalde, 22.
Zumaia
Jueves noche. Dinastía Etxabe. Cuartos. Sub-23. Beñat Zubizarreta y Loza, 16; Beitia y Elorz, 22.
Baños de Río Tobía
Primera. Uriarte y Nicolás, 22; Olaizola y Arriolabengoa, 10. Segunda. Moreno y Koldo, 22; Mito y Moto, 20.
HOY PROFESIONALES
Aretxabaleta
A las 5.30. Bakaikoa y Ugartemendia contra Alberdi II y Salaverri II. Urrutikoetxea y Albisu contra Jaka e Imaz.
Buñuel
A las 10 de la noche. Masters CaixaBank. Serie B. Salaberria y Aranguren contra Senar y Gaskue. Peña II y Gabirondo contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria.
Agoncillo
A las 6. Egiguren V y Aldabe contra De la Fuente y Erostarbe. Masters. Serie B. Darío y Eskiroz contra Zubizarreta III y Bikuña.
Azkoitia
A las 6. Arrieta y Mujika contra Iturriaga y Arrastia. Aldaregia y Agirre contra Oskoz y Orbegozo.
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri contra Jabalera y Eskudero. Individual. Liguilla. Barrenetxea IV contra Juanenea. Ezkurra II y Martirena contra Segurola y Larrañaga.
Gernika
A las 6. Cesta. Final. Erkiaga y Lekerika contra Barandika y Gorka.
HOY AFICIONADOS
Aizarotz
A las 10. Torneo de Gartzaron. Alevín. Infantil. Cadete. Baleztena y Zubillaga contra Garmendia y Albizu. Juvenil. González y Olarra contra Altzua y Lopez. Sénior. Gastesi hnos. contra Eguzkiza y Garaño.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.