Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de agosto

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:12

RESULTADOS

Azkoitia

Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo, 22; Senar y Gaskue, 5. Primera. Altuna III e Imaz, 22; Zabala y Mariezkurrena II, 19.

Meñaka

Masters CaixaBank. Serie B. Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, 22; Zubizarreta III y Bikuña, 13.

Burlada

Agirre y Ugartemendia, 20; Bakaikoa y Lizeaga, 22.

Mallabia

Jueves noche. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta, 21; Elordi y Albisu, 22.

Areso

Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia, 22; Aranburu y Mujika, 12.

Hendaia

Remonte. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala, 35; Iturregi y Ion, 29. Matxin III y Barricart, 21; Otxandorena y Otano, 35.

Hondarribia

Cesta. Orkatz y Alustiza, 16; Erkiaga y Peru, 20. Grand Slam. Grupo A. Arbe y Argoitia, 2; Víctor y Oyhenard, 0 (15-7 y 15-11).

Pau

Cesta. Master II. Final. Johan y Minvielle, 1; Barandika y Gorka, 2 (13-15, 15-13 y 1-5).

Donibane Lohizune

Cesta. Master IV. Final. Laduche y Manci, 0; Tambourindeguy y López, 2 (12-15 y 10-15).

Goizueta

Igoa y Sotil, 14; Mata y Landa, 22.

Zizurkil

Jueves noche. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Finales. Promesas. Cestau, 22; Ibarluzea, 21. Neskak. Erasun, 9; Zabaleta, 22. Élite. Julen Alberdi, 8; Rekalde, 22.

Zumaia

Jueves noche. Dinastía Etxabe. Cuartos. Sub-23. Beñat Zubizarreta y Loza, 16; Beitia y Elorz, 22.

Baños de Río Tobía

Primera. Uriarte y Nicolás, 22; Olaizola y Arriolabengoa, 10. Segunda. Moreno y Koldo, 22; Mito y Moto, 20.

HOY PROFESIONALES

Aretxabaleta

A las 5.30. Bakaikoa y Ugartemendia contra Alberdi II y Salaverri II. Urrutikoetxea y Albisu contra Jaka e Imaz.

Buñuel

A las 10 de la noche. Masters CaixaBank. Serie B. Salaberria y Aranguren contra Senar y Gaskue. Peña II y Gabirondo contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria.

Agoncillo

A las 6. Egiguren V y Aldabe contra De la Fuente y Erostarbe. Masters. Serie B. Darío y Eskiroz contra Zubizarreta III y Bikuña.

Azkoitia

A las 6. Arrieta y Mujika contra Iturriaga y Arrastia. Aldaregia y Agirre contra Oskoz y Orbegozo.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri contra Jabalera y Eskudero. Individual. Liguilla. Barrenetxea IV contra Juanenea. Ezkurra II y Martirena contra Segurola y Larrañaga.

Gernika

A las 6. Cesta. Final. Erkiaga y Lekerika contra Barandika y Gorka.

HOY AFICIONADOS

Aizarotz

A las 10. Torneo de Gartzaron. Alevín. Infantil. Cadete. Baleztena y Zubillaga contra Garmendia y Albizu. Juvenil. González y Olarra contra Altzua y Lopez. Sénior. Gastesi hnos. contra Eguzkiza y Garaño.

