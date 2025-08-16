Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de agosto

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:12

RESULTADOS

Azkoitia

Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo, 22; Senar y Gaskue, 5. Primera. Altuna III e Imaz, 22; Zabala y Mariezkurrena II, 19.

Meñaka

Masters CaixaBank. Serie B. Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, 22; Zubizarreta III y Bikuña, 13.

Burlada

Agirre y Ugartemendia, 20; Bakaikoa y Lizeaga, 22.

Mallabia

Jueves noche. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta, 21; Elordi y Albisu, 22.

Areso

Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia, 22; Aranburu y Mujika, 12.

Hendaia

Remonte. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala, 35; Iturregi y Ion, 29. Matxin III y Barricart, 21; Otxandorena y Otano, 35.

Hondarribia

Cesta. Orkatz y Alustiza, 16; Erkiaga y Peru, 20. Grand Slam. Grupo A. Arbe y Argoitia, 2; Víctor y Oyhenard, 0 (15-7 y 15-11).

Pau

Cesta. Master II. Final. Johan y Minvielle, 1; Barandika y Gorka, 2 (13-15, 15-13 y 1-5).

Donibane Lohizune

Cesta. Master IV. Final. Laduche y Manci, 0; Tambourindeguy y López, 2 (12-15 y 10-15).

Goizueta

Igoa y Sotil, 14; Mata y Landa, 22.

Zizurkil

Jueves noche. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Finales. Promesas. Cestau, 22; Ibarluzea, 21. Neskak. Erasun, 9; Zabaleta, 22. Élite. Julen Alberdi, 8; Rekalde, 22.

Zumaia

Jueves noche. Dinastía Etxabe. Cuartos. Sub-23. Beñat Zubizarreta y Loza, 16; Beitia y Elorz, 22.

Baños de Río Tobía

Primera. Uriarte y Nicolás, 22; Olaizola y Arriolabengoa, 10. Segunda. Moreno y Koldo, 22; Mito y Moto, 20.

HOY PROFESIONALES

Aretxabaleta

A las 5.30. Bakaikoa y Ugartemendia contra Alberdi II y Salaverri II. Urrutikoetxea y Albisu contra Jaka e Imaz.

Buñuel

A las 10 de la noche. Masters CaixaBank. Serie B. Salaberria y Aranguren contra Senar y Gaskue. Peña II y Gabirondo contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria.

Agoncillo

A las 6. Egiguren V y Aldabe contra De la Fuente y Erostarbe. Masters. Serie B. Darío y Eskiroz contra Zubizarreta III y Bikuña.

Azkoitia

A las 6. Arrieta y Mujika contra Iturriaga y Arrastia. Aldaregia y Agirre contra Oskoz y Orbegozo.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Oriamendi txapelketa. Susperregi y Zubiri contra Jabalera y Eskudero. Individual. Liguilla. Barrenetxea IV contra Juanenea. Ezkurra II y Martirena contra Segurola y Larrañaga.

Gernika

A las 6. Cesta. Final. Erkiaga y Lekerika contra Barandika y Gorka.

HOY AFICIONADOS

Aizarotz

A las 10. Torneo de Gartzaron. Alevín. Infantil. Cadete. Baleztena y Zubillaga contra Garmendia y Albizu. Juvenil. González y Olarra contra Altzua y Lopez. Sénior. Gastesi hnos. contra Eguzkiza y Garaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de agosto

Resultados de ayer y partidos de hoy, 16 de agosto